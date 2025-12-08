americateve

Presidenta mexicana confía en que el Mundial generará un buen ambiente para la revisión del T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se mostró el lunes confiada de que el Mundial de 2026 generará un “buen ambiente” para la revisión el próximo año del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (el T-MEC).

Tras el primer encuentro cara a cara que sostuvo el viernes con el presidente Donald Trump en Washington en medio del sorteo de la conformación de los grupos del torneo, Sheinbaum destacó la cordialidad que predominó en la reunión, en la que también estuvo presente el primer ministro de Canadá, Mark Carney, e insistió en que el estadounidense “fue muy amable" con ella.

“Lo que se vio fue una buena relación entre los tres países”, dijo mandataria durante su conferencia matutina. Señaló — sin ofrecer detalles— que aunque no se avanzó mucho “fue muy importante” y añadió que “debemos de seguir trabajando”.

Al ser interrogada sobre si el Mundial que organizarán los tres países podría propiciar buenas condiciones para las negociaciones comerciales entre México y EEUU, que han sido muy tensas en los últimos meses tras los aranceles impuestos por Trump, la mandataria respondió que “sí, es un buen ambiente para revisión del tratado”. Recalcó además que el torneo mundialista “genera buenas condiciones" para la relación entre los tres gobiernos.

Aunque la presidenta mexicana se ha mostrado optimista sobre el futuro del T-MEC, Trump dejó entrever la semana pasada que podría no renovarlo y buscar otro acuerdo con México y Canadá. El estadounidense reiteró sus cuestionamientos contra el tratado trilateral y señaló que “México y Canadá se han aprovechado de Estados Unidos como casi todos los demás países”.

Como parte de sus políticas proteccionistas, Trump impuso en meses pasados un arancel de 25% a los bienes no cubiertos por el T-MEC y a los camiones medianos y pesados. También, acordó un gravamen de 50% al acero, el aluminio y el cobre, y una tarifa de 17% al tomate mexicano.

Desde hace meses Washington y México han mantenido negociaciones para tratar de aliviar los aranceles para el sector automotriz —que es una de las industrias claves del país latinoamericano y genera alrededor de 4,5% del producto interno bruto (PIB)— el acero, el aluminio y el cobre.

FUENTE: AP

