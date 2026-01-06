americateve

Presidenta de Eslovenia convoca elecciones en medio de un creciente desafío populista

LIUBLIANA, Eslovenia (AP) — La presidenta de Eslovenia convocó el martes elecciones parlamentarias para el 22 de marzo, en el país miembro de la Unión Europea.

El primer ministro esloveno Robert Golob llega a la cumbre de la Unión Europea, el jueves 18 de diciembre de 2025. (AP Foto/Omar Havana)
“Quiero que las elecciones se realicen de manera justa, y prestaré atención a la desinformación y la manipulación, incluso desde el extranjero”, dijo la presidenta Natasa Pirc Musar.

La votación para la asamblea de 90 miembros se considera una prueba para el gobierno liberal, que enfrenta un desafío de partidos populistas de derecha.

El país alpino de 2 millones de personas se separó de la antigua Yugoslavia comunista en 1991 y se unió a la OTAN y a la UE en 2004.

El gobierno de coalición del primer ministro Robert Golob llegó al poder en 2022, tras derrotar a su predecesor populista Janez Jansa, considerado como alguien que impulsaba a la tradicionalmente moderada nación hacia la derecha.

Bajo el liderazgo de Golob, Eslovenia reconoció a un estado palestino, mientras que la oposición lo acusó de ralentizar la economía.

Por ley, el Parlamento debe convocarse dentro de los 20 días posteriores a las elecciones. Posteriormente, Musar cuenta con otros 30 días para nombrar a un candidato a primer ministro respaldado por la mayoría de los legisladores.

El martes, hizo un llamado para una “comunicación respetuosa, responsable y tolerante durante la campaña electoral”.

En un reciente revés para el gobierno, los eslovenos rechazaron en noviembre un proyecto de ley sobre la muerte asistida, en un referéndum que habría permitido que los pacientes terminales pusieran fin a sus vidas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

