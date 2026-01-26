americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Presidenta encargada de Venezuela dice reforma petrolera será "respetuosa" de la soberanía

CARACAS (AP) — La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, resaltó el lunes que el proyecto de reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos, que flexibilizaría el control estatal sobre las operaciones petroleras, creará oportunidades de inversión y ofrecerá seguridad jurídica, al tiempo que será “respetuosa” de la soberanía del país sudamericano.

“Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo”, dijo Rodríguez durante su participación en una reunión de consulta sobre la reforma entre legisladores y representantes de compañías petroleras y asociaciones comerciales, locales y extranjeras. “Es una ley clara, con seguridad jurídica, con normas, adaptada a las prácticas internacionales de este sector. Yo creo que es muy positivo para Venezuela”.

La iniciativa, que ya fue avalada en primera discusión la semana pasada, debe ser aprobada en segundo debate y sancionada por la presidenta encargada antes de su publicación oficial.

La propuesta apunta a permitir un acelerado incremento en la producción de petróleo y plantea, además, flexibilizar el pago directo de regalías al gobierno de Venezuela, al “rebajarla, con tal que se pueda atraer a esta inversión en estos campos nuevos que no producen actualmente”, aseguró el diputado Orlando Camacho al presentar la iniciativa la semana pasada.

En un mensaje a los que se oponen a la reforma de la ley, incluidos aliados de izquierda, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó por su lado que “no hay nada más revolucionario que la transformación y la audacia”.

“El petróleo debajo de la tierra no sirve para nada", insistió el legislador y hermano de la mandataria encargada. Son miles de millones de dólares “los que se necesitan” para poder llevar la producción a cinco millones de barriles o más", agregó.

“Si alguien tiene esa plata (dinero) que nos la preste y si no la tiene, que nos deje reformar la ley”, añadió.

Venezuela tiene una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, estimada en unos 303.000 millones de barriles, según la Oficina de Información Energética de Estados Unidos.

Después que las fuerzas estadounidenses capturaron al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro en un operativo en la madrugada del 3 de enero pasado, Washington se ha propuesto asumir el control de la producción, refinación y distribución global de los productos petroleros de Venezuela.

En agosto de 2006, el gobierno del presidente Hugo Chávez, predecesor y mentor político de Maduro, llevó adelante una reforma de la ley que impulsó la creación de empresas mixtas en el sector petrolero, revirtiendo convenios operativos en sociedades con la petrolera estatal PDVSA, en la que esta mantenía el control mayoritario en los proyectos.

Mientras firmas como ExxonMobil abandonaron el país y acudieron a los tribunales ante la ola de nacionalizaciones, empresas como Chevron, entre otras, aceptaron la oferta de Chávez para crear una empresa junto a PDVSA en términos que lucían desfavorables.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal pasa por la región, el domingo 25 de enero de 2026. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

El noreste enfrenta el último embate de una tormenta que llevó hielo, nieve y frío a EEUU

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Destacados del día

ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el 2 de abril de 2025, en Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

México frena envío de petróleo a Cuba en medio de presión de EEUU

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Comienzan a llegar a Cuba cientos de médicos desde Venezuela tras la caída de Maduro

Comienzan a llegar a Cuba cientos de médicos desde Venezuela tras la caída de Maduro

Las propiedades que le van a decomisar a Alejandro Gil tras quedar firme su condena

Las propiedades que le van a decomisar a Alejandro Gil tras quedar firme su condena

La red de extrema izquierda que rodeó a Alex Pretti antes del tiroteo y lo convirtió en mártir político

La red de extrema izquierda que rodeó a Alex Pretti antes del tiroteo y lo convirtió en mártir político

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter