Presidenta de Caucus Negro del Congreso dice que video enviado por Trump es "racista y prejuicioso"

La representante demócrata por Nueva York Yvette Clarke en conferencia de prensa en Washington el 4 de noviembre del 2021. (AP foto/J. Scott Applewhite) AP

Trump posteriormente dijo a los periodistas el viernes que "no cometí un error". El presidente republicano insistió en que antes de que se publicara el video, nadie vio la parte que representaba al expresidente Barack Obama y a la ex primera dama Michelle Obama como primates en la jungla.

Pero la presidenta del Caucus Negro del Congreso tuvo una explicación diferente cuando habló con The Associated Press.

"Es muy claro que había una intención de lastimar a alguien, de herir a alguien, con este video", declaró la representante Yvette Clarke, demócrata por Nueva York.

La AP entrevistó a Clarke, quien lidera el grupo de más de 60 legisladores negros en la Cámara de Representantes y el Senado, horas después de que el video fuera borrado y fue implacable en su crítica. "Como diría mi madre, 'Demasiado tarde. Ya no hay misericordia'", indicó Clarke.

Aquí hay una transcripción de la entrevista, editada por longitud y claridad.

AP: ¿Cuál fue su reacción cuando vio la publicación?

CLARKE: Estamos lidiando con un régimen intolerante y racista. ... Cada semana, nosotros, como pueblo estadounidense, nos vemos en la posición de tener que responder a algo muy cruel o algo extremadamente desagradable que hace esta administración. Es parte de su modus operandi en este momento.

AP: ¿Cree en la explicación de la Casa Blanca de que fue un error de un asistente?

CLARKE: No dicen la verdad. Si no hubiera un clima, un clima tóxico y racista dentro de la Casa Blanca, no veríamos este tipo de comportamiento sin importar de quién provenga. ... Aquí estamos, en el año 2026, celebrando el 250 aniversario de los Estados Unidos de América, el 100 aniversario de la conmemoración de la historia negra, y esto es lo que sale de la Casa Blanca un viernes por la mañana. Está por debajo de todos nosotros.

AP: ¿Ha habido algún contacto entre la Casa Blanca y el Caucus Negro del Congreso sobre esto? ¿Podría haber algún intercambio de buena fe?

CLARKE: No ha habido ningún acercamiento por parte de la Casa Blanca. Ciertamente no esperamos que lo haya. El acercamiento tiene que ocurrir antes de este tipo de payasadas juveniles.

AP: La crítica republicana vino más rápidamente el viernes que en controversias anteriores de Trump. ¿Qué opina de eso?

CLARKE: No se les escapa, a nuestras comunidades que representamos, que se acercan las elecciones. Así que tampoco se les escapa a mis colegas. Si quieren alinearse con este tipo de imágenes realmente profanas, este tipo de ataque intolerante y racista a un expresidente y su esposa, están echando su suerte con un individuo que se ha mostrado como una desgracia.

AP: No es común que el presidente Trump retracte algo. ¿Qué le indica eso que lo haya hecho?

CLARKE: Creo que es más una conveniencia política que un compás moral. ... Como diría mi madre, "Demasiado tarde, ya no hay misericordia".

AP: ¿Qué más espera ver de la Casa Blanca sobre esto?

CLARKE: Mi esperanza es que podamos contener el daño que están haciendo. Hay niños negros que están escuchando a su presidente ... viendo lo que está publicando en Truth Social (y) tendrá un impacto en cómo ven el liderazgo de su propio país. ... Creo que esta administración tiene la oportunidad de cambiar de rumbo. Siempre la tienen. Dejamos espacio para eso. Pero, desafortunadamente, Donald Trump está programado de esta manera.

AP: ¿Hay algo más que le gustaría agregar?

CLARKE: Como democracia, tenemos que unirnos contra este tipo de racismo, este tipo de intolerancia, este tipo de odio que proviene del presidente de los Estados Unidos y de quienes lo rodean. ... Es muy claro que había una intención de lastimar a alguien, de herir a alguien, con este video. De lo contrario, no habría permanecido 12 horas.

___________________________________

Barrow reportó desde Atlanta.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP