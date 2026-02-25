Presentan proyecto de ley que busca prohibir al ICE el uso de ataduras de cuerpo completo

La representante demócrata por Illinois Delia Ramírez durante una conferencia de prensa para presentar el proyecto de Ley de Prohibición de Ataduras de Cuerpo Completo, el miércoles 25 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib) AP

La “Ley de Prohibición de Ataduras de Cuerpo Completo”, impulsada por la representante demócrata Delia Ramirez, prohibiría futuras compras del dispositivo y establecería requisitos de supervisión y reportes sobre su uso.

Al anunciar la iniciativa, Ramirez mencionó una investigación de The Associated Press que reveló varios ejemplos de cómo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés), parte del Departamento de Seguridad Nacional, utilizó el dispositivo en personas —a veces durante horas— en vuelos de deportación que se remontan a 2020.

El WRAP “alimenta la destrucción en nuestras comunidades y el sufrimiento humano. Esta propuesta de ley es un paso adicional para poner fin al dolor y la violencia causados por el Departamento de Seguridad Nacional”, señaló Ramirez en un comunicado.

Fabricado por Safe Restraints Inc., con sede en California, el WRAP es objeto de varias demandas federales que comparan su uso incorrecto con un castigo e incluso una tortura. Grupos activistas han expresado preocupación debido a que el ICE no lleva un registro del uso del WRAP, lo que dificulta determinar con precisión a cuántas personas se les ha sometido por este medio.

Además de informar sobre el uso del dispositivo por parte del ICE, la AP identificó una docena de casos mortales en la última década en los que policías locales o personal penitenciario en todo Estados Unidos emplearon el WRAP. Las autopsias determinaron que la “sujeción” fue factor en estos decesos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) no ha respondido a preguntas detalladas de The Associated Press sobre el uso del WRAP y no contestó a una solicitud de comentarios sobre el proyecto de ley.

The Associated Press reveló que el ICE ha utilizado el dispositivo a pesar de las preocupaciones internas dadas a conocer en un informe de la división de derechos civiles del DHS en 2023, en parte debido a reportes de muertes relacionadas con el uso del WRAP por parte de las fuerzas del orden locales. Ramirez también mencionó reportajes de Bloomberg Law sobre el WRAP.

Los registros federales de compras muestran que el DHS ha pagado a Safe Restraints Inc. 268.523 dólares desde que comenzó a adquirir los dispositivos a finales de 2015, durante el gobierno del presidente Barack Obama, hasta junio de 2025. Los registros de compras del gobierno muestran que el 91% de estos gastos se han realizado durante los dos mandatos de Donald Trump.

Charles Hammond, director ejecutivo de la compañía, señaló en un comunicado que el WRAP fue diseñado para ofrecer una “alternativa más segura, más humana y sin dolor a otros métodos de sujeción”.

“Eliminar el WRAP de estas situaciones no conduciría a resultados más seguros; obligaría a volver a sujeciones y tácticas alternas que se ha demostrado que provocan dolor, lesiones e incluso muertes”, añadió Hammond.

La empresa fabricó una versión modificada del dispositivo para el ICE, indicó Hammond. Dicha versión incluye cambios con el objetivo de permitir que las personas permanezcan sujetas durante vuelos y viajes en autobús.

Aun así, los funcionarios del ICE tienen un umbral mucho más bajo para el despliegue del WRAP de lo que recomienda el fabricante, de acuerdo con la investigación de la AP. Detenidos entrevistados por The Associated Press aseguraron que los agentes del ICE les aplicaron las sujeciones cuando ya estaban encadenados. Añadieron que esto se hizo para intimidarlos o castigarlos por querer hablar con sus abogados o por expresar temor a ser deportados, a menudo a lugares de los que huyeron a causa de la violencia y la tortura.

Hammond dijo a The Associated Press que, si fuera cierto que algunas personas no estaban siendo violentas y simplemente protestaban de forma verbal, sujetarlas en el WRAP podría constituir un uso indebido.

Después de que The Associated Press publicó su investigación en octubre, un grupo de 11 senadores federales demócratas envió una carta a los principales funcionarios de inmigración en la que mencionó la investigación de la AP y afirmó que el uso del dispositivo a bordo de vuelos de deportación por parte del ICE está generando “serias preocupaciones en materia de derechos humanos”.

