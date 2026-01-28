Preocupación en Oriente Medio por un posible ataque de EEUU a Irán un mes después de las protestas

Un vendedor espera a clientes en la plaza Tajrish de Teherán, Irán, el martes 27 de enero de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) AP

Dos naciones, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, han señalado que no permitirán que su espacio aéreo sea utilizado para ningún ataque. Sin embargo, Estados Unidos ha movido el USS Abraham Lincoln y varios destructores de misiles guiados a la región, que pueden utilizarse para lanzar ataques desde el mar.

No está claro qué decidirá el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el uso de la fuerza, aunque estableció dos líneas rojas: el asesinato de manifestantes pacíficos y la posible ejecución masiva de detenidos. La violenta represión de las autoridades iraníes contra las manifestaciones dejó al menos 6.221 muertos y se teme que la cifra real sea mucho mayor, dijeron activistas el miércoles.

Los medios estatales de Irán, que ahora sólo se refieren a los manifestantes como "terroristas", siguen siendo la única fuente de noticias para muchos, ya que Teherán cortó el acceso a Internet global hace unas tres semanas. Pero la indignación y la angustia ha crecido entre los iraníes en las semanas desde entonces, en las que han visto imágenes de manifestantes baleados y muertos y se preocupan por lo que pueda suceder a continuación mientras la economía del país se hunde aún más.

"Siento que mi generación no logró dar una mejor lección a los más jóvenes", dijo Mohammad Heidari, un profesor de secundaria de 59 años en Teherán. "El resultado de décadas de enseñanza de mis colegas y mías llevó a la muerte de miles, y tal vez más heridos y prisioneros".

El Ministerio egipcio de Exteriores dijo que su principal diplomático, Badr Abdelatty, habló por separado con el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, y el enviado de Estados Unidos para el Oriente Medio, Steve Witkoff, para “trabajar hacia conseguir calma, con el fin de evitar que la región caiga en nuevos ciclos de inestabilidad”.

El comunicado no ofreció detalles, aunque los medios estatales iraníes citaron a Araghchi diciendo que habían estado en contacto con mediadores de terceros. Witkoff, un promotor inmobiliario multimillonario y amigo de Trump, había negociado anteriormente sobre el programa nuclear de Irán. No hubo un comentario inmediato sobre la llamada por parte de la Casa Blanca.

Mientras tanto, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, habló por teléfono con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y dijo que el reino “no permitirá que su espacio aéreo o territorio sea utilizado para ninguna acción militar contra Irán o para cualquier ataque de cualquier parte, independientemente de su origen”. Eso sigue a una promesa similar de los Emiratos Árabes Unidos. Tanto Arabia Saudí como los Emiratos Árabes Unidos albergan activos aéreos y tropas estadounidenses.

Sin embargo, la base más grande de Estados Unidos en la región es la amplia Base Aérea de Al Udeid en Qatar, que sirve como la sede operativa avanzada del Comando Central del ejército estadounidense. Tanto Araghchi como Ali Larijani, un alto funcionario de seguridad iraní, supuestamente tuvieron llamadas con el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Qatar reconoció la llamada de Araghchi, pero ofreció pocos detalles sobre lo que se discutió.

Irán atacó Al Udeid en junio en respuesta a que Trump enviara aviones de guerra estadounidenses para bombardear instalaciones de enriquecimiento nuclear iraníes.

"Nuestra posición es exactamente esta: aplicar la diplomacia a través de amenazas militares no puede ser efectivo ni constructivo", dijo Araghchi a los periodistas el miércoles fuera de una reunión del gabinete. "Si quieren que las negociaciones tomen forma, deben abandonar las amenazas, las demandas excesivas y el planteamiento de cuestiones ilógicas. Las negociaciones tienen sus propios principios: deben llevarse a cabo en igualdad de condiciones, basadas en el respeto mutuo y para el beneficio mutuo".

Activistas ofrecen nuevo recuento de muertes

Aunque no ha habido protestas en varias semanas después de la represión, la información que llega lentamente desde Irán a través de antenas satelitales de Starlink está alcanzando a los activistas fuera del país, quienes han tratado de contabilizar la matanza.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos, que ha sido precisa en múltiples rondas de disturbios en Irán, dijo el miércoles que al menos 6.221 muertos que contaron incluían al menos 5.858 manifestantes, 214 fuerzas afiliadas al gobierno, 100 niños y 49 civiles que no estaban manifestándose. Más de 42.300 han sido arrestados, agregó.

El grupo verifica cada muerte y arresto con una red de activistas sobre el terreno en Irán. The Associated Press no ha podido evaluar de manera independiente el número de muertos dado que las autoridades cortaron el internet y restringieron las llamadas hacia la República Islámica.

El gobierno de Irán ha dado un número de muertos mucho menor de 3.117, diciendo que 2.427 eran civiles y fuerzas de seguridad, y describió al resto como "terroristas". En el pasado, la teocracia iraní ha subestimado o no ha informado sobre las muertes por disturbios.

Ese número de muertos supera al de cualquier otra ronda de protestas o disturbios en Irán en décadas, y recuerda el caos que rodeó a la Revolución Islámica de 1979.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre, provocadas por la caída de la moneda iraní, el rial, y rápidamente se extendieron por todo el país. Fueron enfrentadas con una represión violenta, cuya escala sólo empieza a aclararse ahora ya que el país ha enfrentado más de dos semanas de apagón de internet, el más completo en su historia.

La periodista de Associated Press Fay Abuelgasim en El Cairo contribuyó a este despacho.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP