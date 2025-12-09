americateve

Premio de la paz para Trump genera queja contra Infantino ante investigadores éticos de la FIFA

GINEBRA (AP) — El apoyo público del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a Donald Trump y un premio de paz otorgado al presidente de Estados Unidos fue objeto de una queja formal ante los investigadores de ética del organismo rector del fútbol.

El presidente Donald Trump recibe el premio inaugural a la Paz de la FIFA de manos del presidente del organismo Gianni Infantino el viernes 5 de diciembre del 2025. (AP Foto/Evan Vucci)
FairSquare, una organización sin fines de lucro de derechos humanos con sede en Londres, dijo que presentó el martes solicitudes de investigaciones sobre las supuestas violaciones de Infantino al deber estatutario de la FIFA de ser políticamente neutral.

La FIFA afirmó que su comité de ética no comenta sobre posibles casos en curso y no pudo confirmar la recepción de la queja.

El código de ética de la FIFA establece una prohibición de hasta dos años en el fútbol por violar el principio de neutralidad, aunque no está claro si se tomará el caso. Algunos observadores consideran que los actuales investigadores y jueces de ética designados por la FIFA operan con menos independencia que sus predecesores hace una década, cuando el entonces presidente Joseph Blatter fue destituido de su cargo.

Infantino ha expresado opiniones este año apoyando a Trump y sus políticas, incluyendo sugerir que el presidente de Estados Unidos merecía recibir el Premio Nobel de la Paz, el cual no ganó.

El líder de la FIFA también ha alineado estrechamente al fútbol con el gobierno de Estados Unidos antes de la Copa Mundial masculina de 2026, que será coorganizada con Canadá y México. Se espera que el torneo genere más de 10.000 millones de dólares para la FIFA.

Líderes políticos de los tres coanfitriones se unieron a Infantino en el escenario para comenzar el sorteo del torneo de la Copa Mundial el viernes pasado en Washington, después de que Trump recibiera el primer Premio de la Paz de la FIFA.

“La concesión de un premio de esta naturaleza a un líder político en funciones es en sí misma una clara violación del deber de neutralidad de la FIFA”, dijo FairSquare en el queja de ocho páginas:.

La FIFA no ha especificado cómo Infantino creó el premio de paz el mes pasado, aunque personas familiarizadas con el proceso en conversaciones privadas dijeron que se enteraron a través de informes de los medios.

“Si el señor Infantino actuó unilateralmente y sin ninguna autoridad estatutaria, esto debería considerarse un abuso de poder flagrante”, sostuvo Fair Squarte.

La organzación ha denunciado previamente a la FIFA sobre el historial de derechos humanos de Arabia Saudí, anfitrión de la Copa Mundial 2034; la influencia de la compañía petrolera del reino, Aramco, que es un patrocinador de más alto nivel de la Copa Mundial; los estándares de gobernanza de la FIFA; y la investigación lenta de la FIFA sobre posibles violaciones de estatutos relacionadas con equipos de asentamientos israelíes que juegan en la liga nacional de fútbol.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

