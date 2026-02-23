Premier de Ontario dice que a Trump "se le cierra el cerco" tras fallo arancelario de Corte Suprema

El líder de la provincia más poblada de Canadá también señaló que espera con interés las elecciones intermedias de Estados Unidos en noviembre, que podrían restringir aún más a Trump.

Ford manifestó que Canadá libra actualmente una “guerra económica” y sostuvo que el no contar con ningún acuerdo es mejor que tener un mal acuerdo con Trump.

“Es muy difícil en este momento. Algunos días simplemente me siento y observo, y no soy el único. Todo el mundo se sienta y observa. ¿Cómo puede una persona, un hombre, crear tanta agitación en todo el mundo? No sólo aquí en Canadá, sino en todo el mundo. Es muy asombroso. Así que estoy deseando que lleguen las elecciones de medio mandato”, comentó Ford.

La decisión tomada el viernes por la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles que Trump había impuesto a casi todos los países del mundo utilizando una ley de poderes de emergencia. Trump ahora dice que usará otra autoridad legal, aunque más limitada.

La mayoría de las exportaciones de Canadá a Estados Unidos están cubiertas por el pacto comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, o T-MEC, pero algunos aranceles están pasando factura a ciertos sectores de la economía canadiense, en particular el aluminio, el acero, los automóviles y la madera.

Ford advirtió que Trump podría desechar el acuerdo de libre comercio, que está bajo revisión este año.

Ford agregó que otros países como Japón y el Reino Unido “se apresuraron a conseguir un acuerdo y, de repente, él se volvió contra ellos como una serpiente de cascabel. Nosotros vamos a ser cautelosos”.

Ford señaló que muchos escaños republicanos estarán en disputa en las elecciones de noviembre para el control de la Cámara de Representantes y el Senado, incluidos varios de ellos al lado, en Michigan.

El primer ministro provincial también indicó que a principios de este mes la Cámara de Representantes votó a favor de contrarrestar los aranceles de Trump a Canadá, una inusual aunque en gran medida simbólica reprimenda a la agenda de la Casa Blanca, ya que los republicanos se unieron a los demócratas pese a las objeciones del liderazgo del Partido Republicano.

La resolución busca poner fin a la emergencia nacional que Trump declaró para imponer los aranceles, aunque deshacer realmente la política requerirá el apoyo del presidente, lo cual es muy poco probable. Ahora pasa al Senado.

“El cerco se le está cerrando al presidente Trump. Lo vieron perder la votación y seis republicanos se pasaron al otro lado con el Congreso, y luego vieron a la Corte Suprema”. afirmó Ford.

Ford dijo que los aranceles están provocando inflación.

“En Estados Unidos la gente está sintiendo el apretón. No ven que bajen los precios de los alimentos y otros bienes. Todo eso se debe a la incertidumbre que él ha generado en todo el mundo y con su cliente número uno en el mundo”, subrayó.

Trump amenazó recientemente con imponer un arancel del 100% a los bienes importados desde Canadá por el propuesto acuerdo comercial de ese país con China, intensificando una disputa con el aliado de larga data de Estados Unidos y su primer ministro Mark Carney.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP