americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Precios al productor en EEUU suben más de lo esperado

WASHINGTON (AP) — Los precios al por mayor en Estados Unidos subieron un 0,5% en diciembre, más de lo esperado.

Un buque en el puerto de Miami el 15 de enero del 2026. (AP foto/Lynne Sladky)
Un buque en el puerto de Miami el 15 de enero del 2026. (AP foto/Lynne Sladky) AP

El Departamento de Trabajo informó el viernes que su índice de precios al productor, que mide la inflación antes de que llegue a los consumidores, aumentó de noviembre a diciembre al ritmo más rápido en tres meses y más rápido del 0,3% que los economistas habían pronosticado. En comparación con diciembre de 2024, los precios al productor subieron un 3% el mes pasado, lo cual estaba en línea con los pronósticos.

Los precios de los servicios aumentaron un 0,7% desde noviembre, el mayor incremento desde julio, reflejando principalmente márgenes de ganancia más amplios en mayoristas y minoristas. Sin embargo, el precio de los bienes, como electrodomésticos y automóviles, no cambió el mes pasado y subió un 2,5% en comparación con el año anterior.

Los economistas habían temido que los aranceles del presidente Donald Trump impulsarían, pero su impacto ha sido más modesto de lo esperado, aunque la inflación sigue por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal.

El informe de precios al productor del viernes se publicó con más de dos semanas de retraso, debido al cierre del gobierno federal de 43 días el otoño pasado.

Los precios al por mayor pueden ofrecer una visión anticipada de hacia dónde podría dirigirse la inflación al consumidor. Los economistas también lo observan porque algunos de sus componentes, en particular las medidas de atención médica y servicios financieros, se incorporan al índice de precios de gastos de consumo personal, o PCE, que es el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal.

El Departamento de Trabajo publicó su índice de precios al consumidor, que es más seguido, el 13 de enero. Mostró que la presión inflacionaria disminuyó ligeramente para los consumidores en diciembre en base a caídas de los precios de la gasolina y los autos.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump en la Casa Blanca en Washington, el 29 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump afirma que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, espera para hablar con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros demócratas en el Capitolio, en Washington, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Demócratas podrían provocar cierre del gobierno si la Casa Blanca no acepta reformas al ICE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una rueda de prensa en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el 24 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Crecen llamados para que renuncie la secretaria de Seguridad Nacional tras muertes en Minneapolis

Destacados del día

El presidente Donald Trump durante un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el jueves 29 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Allison Robbert)

Trump dice que "Cuba no podrá sobrevivir" tras ordenar nuevas sanciones

CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO: reservas alcanzan solo 15–20 días y el colapso económico es inminente

CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO: reservas alcanzan solo 15–20 días y el colapso económico es inminente

Trump declara emergencia nacional sobre Cuba y anuncia aranceles a países que vendan petróleo

Trump declara "emergencia nacional" sobre Cuba y anuncia aranceles a países que vendan petróleo

ALERTA EN LA HABANA: EMBAJADAS Y EMPRESAS ACTIVAN PLANES DE EVACUACIÓN ANTE PRESIÓN DE EE.UU.
ULTIMA HORA

ALERTA EN LA HABANA: EMBAJADAS Y EMPRESAS ACTIVAN PLANES DE EVACUACIÓN ANTE PRESIÓN DE EE.UU.

APOYO A TRUMP EN MIGRACIÓN SE DESPLOMA: ENCUESTA REVELA QUE LA MAYORÍA CREE QUE ICE SE PASÓ DE LA RAYA

APOYO A TRUMP EN MIGRACIÓN SE DESPLOMA: ENCUESTA REVELA QUE LA MAYORÍA CREE QUE ICE "SE PASÓ DE LA RAYA"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter