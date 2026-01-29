americateve

Powell anota 21 puntos y Heat supera a Bulls por 116-113

CHICAGO (AP) — Norman Powell anotó 21 puntos, Bam Adebayo consiguió 20 unidades y 12 rebotes, y el Heat de Miami se mantuvo apenas firme para superar el jueves 116-113 a los Bulls de Chicago.

El mexicano Jaime Jáquez Jr., del Heat de Miami, realiza una clavada en el encuentro del jueves 29 de enero de 2026, ante los Bulls de Chicago (AP Foto/Erin Hooley)
Ayo Dosunmu sumó 23 puntos para liderar a los Bulls, quienes estaban 13 unidades abajo en el último cuarto y perdían por 104-92 con 8:02 restantes antes de superar al Heat por 21-12 en el resto del camino con lo que se aproximaron en el marcador.

Chicago perdía por 110-100 cuando Dosunmu hizo dos bandejas y un triple para reducir la desventaja a tres puntos con 2:05 minutos por jugar. Después de una bandeja de Powell, un gancho de media vuelta de Nikola Vucevic dejó el marcador en 112-109 con 54 segundos restantes.

Dosunmu y Powell convirtieron dos tiros libres cada uno y, tras recibir una falta de Pelle Larsson, Coby White acertó ambos tiros libres para dejar el encuentro a un punto con siete segundos restantes. Larsson realizó una volcada dos segundos después para darle a Miami una ventaja de tres unidades y White falló un intento de triple, sellando la victoria para el Heat.

El mexicano Jaime Jáquez Jr. anotó 19 puntos y capturó diez rebotes por Miami.

FUENTE: AP

