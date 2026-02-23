americateve

Potente tormenta invernal trastorna viajes en EEUU y causa miles de vuelos cancelados

NUEVA YORK (AP) — El tráfico aéreo está prácticamente paralizado en gran parte del noreste de Estados Unidos debido a una poderosa tormenta que amenaza a toda la región con nieve intensa y fuertes vientos.

Peatones cruzan la calle 42 cerca de Bryant Park durante una tormenta de nieve, el lunes 23 de febrero de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Seth Wenig) AP

Miles de interrupciones de vuelos se acumulaban la mañana del lunes. Hasta alrededor de las 10:00 de la mañana hora del este del país se habían cancelado más de 5.500 vuelos con origen o destino en Estados Unidos, según el rastreador en línea FlightAware. Cientos de otros registraban demoras.

En de Nueva York, el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y el Aeropuerto LaGuardia concentraban el lunes las cifras más altas de cancelaciones, seguidos por aeropuertos en Boston, Newark, Nueva Jersey, Filadelfia y Washington, D.C.

Más de 4.000 vuelos en Estados Unidos ya habían sido cancelados el domingo. Y otros casi 1.600 viajes programados para el martes ya han sido recortados, en interrupciones que podrían seguir aumentando.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) instó a los viajeros a monitorear las actualizaciones y consultar con sus aerolíneas el estado de sus vuelos.

El Servicio Meteorológico Nacional calificó el lunes las condiciones de viaje como “extremadamente peligrosas” y “casi imposibles” en las zonas más golpeadas por la tormenta.

Más allá del tráfico aéreo, millones de personas permanecen en casa bajo prohibiciones de circulación por carretera en medio de advertencias de ventisca. La noche del domingo, los teléfonos celulares en toda la ciudad de Nueva York recibieron alertas estridentes que anunciaban una prohibición de viajes no urgentes en todas las calles hasta el mediodía del lunes, debido a “peligrosas condiciones de ventisca”.

Las autoridades de Rhode Island y Nueva Jersey implementaron restricciones similares.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

