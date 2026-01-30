americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Postergan una semana inicio de Panamericanos 2027 que se realizará en Lima entre julio y agosto

LIMA (AP) — Panam Sports, organizadora de los juegos Panamericanos y Parapanamericanos, informó el viernes que postergó una semana el inicio de la edición de 2027 que se realizará por segunda vez en la capital de Perú entre julio y agosto.

El cubano Olfides Saez gesticula tras competir en el levantamiento de pesasa de los Juegos Panamericanos, el domingo 22 de octubre de 2023, en Santiago de Chile. (AP Foto/Moisés Castillo)
El cubano Olfides Saez gesticula tras competir en el levantamiento de pesasa de los Juegos Panamericanos, el domingo 22 de octubre de 2023, en Santiago de Chile. (AP Foto/Moisés Castillo) AP

En un comunicado, Panam Sports dijo que —en una decisión consensuada con el comité organizador local— las justas continentales se realizarán entre el 23 julio y el 8 agosto. La fecha inicial era desde el 16 de julio hasta el 1 de agosto. El cambio se produce por el “nutrido calendario de eventos deportivos internacionales" en 2027, se indicó.

La capital de Perú será por segunda vez sede de los Panamericanos. La primera fue en 2019. Según Panam Sports, Lima se transformará en la tercera ciudad de las Américas en organizar por segunda vez la citadespués de Ciudad de México (1955 y 1975) y Winnipeg (1967 y 1999).

El evento incluye 36 deportes y por primera vez se incluirá el criquet, que no era un deporte olímpico desde 1900 y que también será parte los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Se han descartado tres deportes que formaron parte del programa de la cita previa de Santiago de Chile 2023: breaking, bolos y raquetbol.

Perú dijo en 2024 que proyectaba construir cinco edificios más en la Villa Panamericana, que ya cuenta con siete torres, con lo que se tendrán en total 8.900 camas para los deportistas participantes.

Lima fue la sede de los Panamericanos en 2019 y posee la infraestructura deportiva que se usó aquel año. Los edificios de la Villa Panamericana existentes fueron usados durante la pandemia del COVID-19 como un centro de atención y aislamiento para contagiados con el coronavirus.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Luigi Mangione, el acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, en el tribunal en Nueva York el 18 de diciembre del 2025. (Shannon Stapleton/Pool Photo via AP)

Jueza prohíbe a fiscales buscar la pena de muerte contra acusado de matar a CEO de UnitedHealthcare

El presidente Donald Trump en la Casa Blanca en Washington, el 29 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump afirma que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, espera para hablar con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros demócratas en el Capitolio, en Washington, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Demócratas podrían provocar cierre del gobierno si la Casa Blanca no acepta reformas al ICE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

Destacados del día

Díaz-Canel rompe el silencio tras la orden de Trump para cortar el petróleo a Cuba

Díaz-Canel rompe el silencio tras la orden de Trump para cortar el petróleo a Cuba

Luigi Mangione, el acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, en el tribunal en Nueva York el 18 de diciembre del 2025. (Shannon Stapleton/Pool Photo via AP)

Jueza prohíbe a fiscales buscar la pena de muerte contra acusado de matar a CEO de UnitedHealthcare

CUPET rompe el silencio sobre el combustible en Cuba tras rumores de suspensión total

CUPET rompe el silencio sobre el combustible en Cuba tras rumores de suspensión total

El presidente Donald Trump durante un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el jueves 29 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Allison Robbert)

Trump dice que "Cuba no podrá sobrevivir" tras ordenar nuevas sanciones

CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO: reservas alcanzan solo 15–20 días y el colapso económico es inminente

CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO: reservas alcanzan solo 15–20 días y el colapso económico es inminente

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter