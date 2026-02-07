americateve

Portugal elige entre un moderado y un populista en la segunda vuelta de las presidenciales

LISBOA, Portugal (AP) — El candidato socialista de centroizquierda António José Seguro es el gran favorito para derrotar al populista de extrema derecha André Ventura en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Portugal el domingo, en una votación que pondrá a prueba el alcance del apoyo al estilo político osado de Ventura.

El candidato a la presidencia de Portugal André Ventura, del partido populista Chega, llega a un debate de televisión con su rival António José Seguro, del Partido Socialista de centroizquierda, antes de las elecciones presidenciales del 8 de febrero, en Lisboa, el martes 27 de enero de 2026. (AP Foto/Armando Franca)
Recientes encuestas de opinión indican que Seguro obtendrá el doble de votos que Ventura en el duelo entre los dos candidatos más votados en la primera ronda disputada el mes pasado, cuando ninguno de los contendientes logró más del 50% de los votos necesarios para la victoria.

Sin embargo, llegar a la segunda vuelta ya es un hito para Ventura y su partido Chega (Basta), que ha crecido rápidamente hasta convertirse en una fuerza significativa en la política portuguesa dentro de un giro más amplio hacia la derecha en Europa.

Seguro, un político socialista de larga trayectoria, se ha posicionado como un candidato moderado que cooperará con el gobierno minoritario de centroderecha de Portugal, repudiando las diatribas antisistema y antiinmigrantes de Ventura.

En Portugal, el presidente es en gran medida una figura simbólica sin poder ejecutivo. Tradicionalmente, el jefe de Estado se sitúa por encima de la contienda política, mediando en disputas y desactivando tensiones.

Sin embargo, el presidente es una voz influyente y posee algunas herramientas poderosas, pudiendo vetar la legislación del parlamento, aunque el veto puede ser revocado. El jefe de Estado también posee lo que en la jerga política portuguesa se conoce como la "bomba atómica", el poder de disolver el parlamento y convocar elecciones anticipadas.

Portugal celebró en mayo su tercera elección general en tres años en el peor episodio de inestabilidad política del país en décadas, y estabilizar la situación es un desafío clave para el próximo presidente.

Ventura, un político elocuente y teatral, ha rechazado la acomodación política en favor de una postura más combativa. Uno de sus principales objetivos ha sido lo que él llama inmigración excesiva, ya que los trabajadores extranjeros se han vuelto más visibles en Portugal en los últimos años.

"Portugal es nuestro", afirmó.

Durante la campaña, Ventura colocó vallas publicitarias en todo el país diciendo: "Esto no es Bangladesh" y "No se debería permitir a los inmigrantes vivir de la asistencia social".

Aunque fundó su partido hace menos de siete años, su aumento en el apoyo público lo convirtió en el segundo partido más grande en el parlamento de Portugal en las elecciones generales del 18 de mayo.

En marzo, el ganador reemplazará al presidente de centroderecha Marcelo Rebelo de Sousa, quien ha cumplido el límite de dos mandatos de cinco años.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

