americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Portero Sean Johnson firma contrato de año y medio con DC United

WASHINGTON (AP) — Sean Johnson, portero suplente de la selección de Estados Unidos en el Mundial de 2022, firmó un contrato de un año y medio con el D.C. United de la MLS.

ARCHIVO - Sean Johnson (izquierda) festeja con sus compañeros de la selección estadounidense, Yunus Musah (derecha) y Aaron Long, tras la victoria ane Irán en el Mundial, el 29 de noviembre de 2022, en Doha, Qatar (AP Foto/Ashley Landis, archivo)
ARCHIVO - Sean Johnson (izquierda) festeja con sus compañeros de la selección estadounidense, Yunus Musah (derecha) y Aaron Long, tras la victoria ane Irán en el Mundial, el 29 de noviembre de 2022, en Doha, Qatar (AP Foto/Ashley Landis, archivo) AP

De acuerdo con los términos del convenio suscrito el martes, éste se extiende hasta junio de 2027.

Johnson, de 36 años, ha hecho 13 apariciones internacionales, la última en la Copa Oro de 2023.

Ha jugado en la MLS para Chicago (2010-16), New York City FC (2017-22) y Toronto (2023-25). Ayudó a que NYCFC ganara el título de la MLS en 2021.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta foto sin fecha publicada por el Departamento de Justicia de EEUU muestra a Jeffrey Epstein. (Departamento de Justicia vía AP)

El Departamento de Justicia dice que necesita más semanas para publicar los archivos de Epstein

El logo del Departamento de Seguridad Nacional durante una conferencia de prensa, el 25 de febrero de 2015, en Washington. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais, Archivo)

EEUU toma medidas para reformar la asignación de visas H-1B, eliminando el sistema de lotería

Trabajadores en el techo de una casa en Anna, Texas, el 18 de diciembre del 2025. (AP foto/LM Otero)

Economía de EEUU creció a un sorprendentemente fuerte ritmo anual del 4,3%

El presidente estadounidense Donald Trump llega en el Air Force One en el Aeropuerto Internacional Palm Beach en Florida el 20 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon)

Trump se reúne con asesores de seguridad nacional en medio de tensiones con Venezuela

Destacados del día

La TV CUBANA explota el dolor de cubanos con I220A para lavar la imagen del régimen que los expulsó

La TV CUBANA explota el dolor de cubanos con I220A para lavar la imagen del régimen que los expulsó

Esta foto sin fecha publicada por el Departamento de Justicia de EEUU muestra a Jeffrey Epstein. (Departamento de Justicia vía AP)

El Departamento de Justicia dice que necesita más semanas para publicar los archivos de Epstein

EXCLUSIVA WSJ | EEUU despliega aviones de operaciones especiales y tropas en el Caribe para aumentar presión sobre Maduro

EXCLUSIVA WSJ | EEUU despliega aviones de operaciones especiales y tropas en el Caribe para aumentar presión sobre Maduro

Gasolina a precios históricos: por debajo de $3 en 9 estados y récord de viajes en Navidad

Gasolina a precios históricos: por debajo de $3 en 9 estados y récord de viajes en Navidad

El logo del Departamento de Seguridad Nacional durante una conferencia de prensa, el 25 de febrero de 2015, en Washington. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais, Archivo)

EEUU toma medidas para reformar la asignación de visas H-1B, eliminando el sistema de lotería

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter