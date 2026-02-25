americateve

Porter y Rollins encaminan a Bucks a victoria 118-116 ante Cavaliers disminuidos

MILWAUKEE (AP) — Kevin Porter Jr. anotó 20 puntos, Ryan Rollins sumó 18 y los Bucks de Milwaukee resistieron apenas ante unos disminuidos Cavaliers de Cleveland para superarlos el miércoles 118-116, con lo cual lograron su quinta victoria en seis partidos.

Kevin Poerter Jr., de los Bucks de Milwaukee, realiza una clavada ante Jarrett Allen, de los Cavaliers de Cleveland, en el encuentro del miércoles 25 de febrero de 2026 (AP Foto/Aaron Gash)
Los Cavaliers parecieron empatar el duelo con una canasta de Jarrett Allen debajo del aro cuando sonaba la bocina, pero se determinó que el tiempo ya había expirado. Allen terminó con 27 puntos y 11 rebotes.

Cleveland no contó con James Harden después de que se fracturó el pulgar derecho el martes por la noche en una victoria en casa sobre Nueva York. Donovan Mitchell y Evan Mobley también se quedaron fuera.

Mitchell lidia con una distensión en la ingle derecha. Giannis Antetokounmpo se perdió su 13er partido consecutivo con los Bucks debido a un tirón en la pantorrilla derecha.

Jaylon Tyson acercó a los Cavaliers a 116-114 con dos tiros libres. Después de que Kyle Kuzma falló un triple del lado de Milwaukee, Dennis Schroder anotó desde el lado derecho de la pintura para empatar a 116 con 35,6 segundos por jugar.

Porter encestó un tiro en suspensión desde la línea de tiros libres para poner a los Bucks arriba 118-116 con 20,2 segundos restantes.

Schroder, adquirido de Sacramento el 1 de febrero, registró 26 puntos, su mayor cifra en nueve partidos con los Cavaliers.

Cleveland perdió por segunda vez en 10 partidos y cayó al cuarto lugar de la Conferencia Este, a medio juego de Nueva York. _____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

EEUU autoriza reventa de petróleo venezolano a privados en Cuba y excluye a GAESA y militares

Guardafronteras cubanos matan a cuatro personas de una lancha procedente de Florida

Transición en Venezuela: renuncia Tarek William Saab y sacude la Fiscalía tras caída de Maduro

