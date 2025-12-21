americateve

Porter y Clowney lideran a los Nets en la victoria 96-81 sobre los Raptors

NUEVA YORK (AP) — Michael Porter Jr. anotó 24 puntos, Noah Clowney agregó 19 y los Nets de Brooklyn vencieron la noche del domingo 96-81 a los Raptors de Toronto.

El base de los Nets de Brooklyn, Nolan Traore (88), bloquea al base de los Raptors de Toronto, Immanuel Quickley (5), durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el domingo 21 de diciembre de 2025, en Nueva York. (AP Photo/Yuki Iwamura)
El base de los Nets de Brooklyn, Nolan Traore (88), bloquea al base de los Raptors de Toronto, Immanuel Quickley (5), durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el domingo 21 de diciembre de 2025, en Nueva York. (AP Photo/Yuki Iwamura) AP

El novato Egor Demin tuvo 16 puntos y Nic Claxton terminó con 12 para los Nets, quienes lideraron por 15 puntos en el tercer cuarto, se quedaron atrás al inicio del cuarto y luego volvieron a tomar la delantera.

Brandon Ingram terminó con 19 puntos e Immanuel Quickley agregó 17 puntos y diez asistencias para los Raptors, quienes han perdido seis de sus últimos nueve juegos después de comenzar la temporada 15-7.

Brooklyn superó a Toronto 29-16 en el cuarto cuarto. Los Nets permitieron su menor total de puntos de la temporada.

Brooklyn lideraba 60-45 a mitad del tercer cuarto antes de que los Raptors realizaran una racha de 20-7 para cerrar el período. Los Nets fallaron siete tiros de campo y perdieron el balón cinco veces durante ese tramo.

Toronto abrió el cuarto cuarto con canastas consecutivas de Jamison Battle y Collin Murray-Boyles para tomar una ventaja de 69-67 antes de que los Nets pidieran un tiempo muerto con 10:55 por jugar.

El centro de Toronto, Jakob Poeltl, fue retirado del juego durante el primer cuarto debido a una lesión en la espalda.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

