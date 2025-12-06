americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Porter y Claxton conducen a Nets hacia victoria 119-101 sobre Pelicans

NUEVA YORK (AP) — Michael Porter Jr. igualó su mejor marca de la temporada con 35 puntos, Nic Claxton logró su segundo triple-doble y los Nets de Brooklyn vencieron el sábado 119-101 a los Pelicans de Nueva Orleans.

Nic Claxton, de los Nets de Brooklyn, atrapa un balón en el encuentro del sábado 6 de diciembre de 2025, ante los Pelicans de Nueva Orleans (AP Foto/Angelina Katsanis)
Nic Claxton, de los Nets de Brooklyn, atrapa un balón en el encuentro del sábado 6 de diciembre de 2025, ante los Pelicans de Nueva Orleans (AP Foto/Angelina Katsanis) AP

Porter igualó su mejor marca personal al alcanzar 30 puntos por tercer duelo consecutivo. Lo consiguió también del 3 al 6 de febrero, durante su última temporada con Denver.

Atinó cinco triples y consiguió nueve rebotes después de descansar el jueves para cuidar su espalda al jugar en noches consecutivas.

Claxton terminó con 14 puntos, 11 rebotes y diez asistencias. Es el primer jugador de Brooklyn con múltiples triples-dobles en una temporada desde James Harden (nueve) y Kevin Durant (cuatro) en 2021-22, y el segundo pívot de los Nets con múltiples triples-dobles en su carrera. Shawn Bradley logró cinco entre 1995 y 97.

Day'Ron Sharpe añadió 16 puntos al acertar siete de ocho tiros de campo. Brooklyn ganó por tercera vez en cuatro encuentros para mejorar a 6-17.

Trey Murphy III anotó 23 puntos por los Pelicans, quienes perdieron su sexto compromiso consecutivo y cayeron a 3-21. Saddiq Bey añadió 18 puntos y Bryce McGowens sumó 16.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Operarios y soldados inspeccionan misiles Flamingo, de la empresa ucraniana Fire Point, durante su entrega al ejército, en una ubicación no revelada, el 4 de diciembre de 2025. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania durante contactos diplomáticos

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Una fila de compradores a la entrada de Macys en Nueva York el 28 de noviembre del 2025. (Angelina Katsanis/AFP)

Macy's registra sorprendente ganancia y ventas más fuertes en tres años

Destacados del día

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Tragedia en Ciego de Ávila: Joven madre de 22 años y su bebé mueren tras grave denuncia de negligencia médica

Tragedia en Ciego de Ávila: Joven madre de 22 años y su bebé mueren tras grave denuncia de negligencia médica

En la imagen, proporcionada por el departamento de policía del condado de St. Landry, aparece Keith Eli, 24, de Opelousas, uno de los tres reos que escaparon de una prisión del suroeste de Luisiana, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Departamento de Policía del Condado de St. Landry vía AP)

La policía busca al último de los tres reclusos que escaparon de una cárcel en Luisiana

Jugadores del Inter Miami celebran tras ganar la final de la MLS al superar a los Vancouver Whitecaps el sábado 6 de diciembre del 2025. (AP Foto/Lynne Sladky)

Messi e Inter Miami ganan la final de la MLS al vencer 3-1 a los Whitecaps

Tragedia en Luyanó: Ladrón cae de un balcón mientras huye tras ser sorprendido robando en La Habana
VIDEO

Tragedia en Luyanó: Ladrón cae de un balcón mientras huye tras ser sorprendido robando en La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter