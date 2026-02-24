Porter, Portis y Rollins llevan a Bucks a triunfo 128-117 ante Heat

Compartir en:









Kevin Porter Jr., de los Bucks de Milwaukee, sonríe en el partido ante el Heat de Miami, el martes 24 de febrero de 2026 (AP Foto/Aaron Gash) AP

Kyle Kuzma sumó 19 puntos y Ousmane Dieng finalizó con 11 por los Bucks.

Norman Powell anotó 26 puntos, Bam Adebayo terminó con 18 unidades y nueve rebotes, y Andrew Wiggins aportó 16 por el Heat, cuya racha de tres victorias consecutivas quedó frenada.

Tyler Herro y Kel’el Ware anotaron 14 puntos cada uno, y Pelle Larsson agregó 10 para Miami. Davion Mitchell, quien regresó tras perderse un partido por enfermedad, añadió ocho puntos y ocho asistencias.

Milwaukee se fue al descanso con una ventaja de 63-58 antes de que los equipos intercambiaran la delantera en el tercer cuarto. Miami tenía ventaja de 93-89 al entrar al último periodo.

Un triple de Ware al inicio del cuarto periodo le dio a Miami una ventaja de nueve puntos, la mayor hasta ese momento. Los Bucks respondieron y recortaron rápidamente la diferencia a 102-100 con un triple de Portis, antes de que Milwaukee se pusiera arriba 103-102 cuando Dieng encestó desde larga distancia.

El toma y daca continuó durante todo el cuarto, y Milwaukee tomó una ventaja de 118-116 cuando Porter encestó un triple desde la esquina mientras recibía una falta y convirtió el tiro libre. Dos canastas consecutivas de Rollins con poco más de un minuto por jugar sentenciaron la victoria.

FUENTE: AP