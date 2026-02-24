americateve

Porter, Portis y Rollins llevan a Bucks a triunfo 128-117 ante Heat

MILWAUKEE (AP) — Kevin Porter Jr. igualó su mejor marca de la temporada con 32 puntos, mientras que Bobby Portis y Ryan Rollins anotaron 21 tantos cada uno por los Bucks de Milwaukee, quienes doblegaron el martes 128-117 al Heat de Miami y cosecharon su cuarto triunfo en cinco partidos.

Kevin Porter Jr., de los Bucks de Milwaukee, sonríe en el partido ante el Heat de Miami, el martes 24 de febrero de 2026 (AP Foto/Aaron Gash)
Kyle Kuzma sumó 19 puntos y Ousmane Dieng finalizó con 11 por los Bucks.

Norman Powell anotó 26 puntos, Bam Adebayo terminó con 18 unidades y nueve rebotes, y Andrew Wiggins aportó 16 por el Heat, cuya racha de tres victorias consecutivas quedó frenada.

Tyler Herro y Kel’el Ware anotaron 14 puntos cada uno, y Pelle Larsson agregó 10 para Miami. Davion Mitchell, quien regresó tras perderse un partido por enfermedad, añadió ocho puntos y ocho asistencias.

Milwaukee se fue al descanso con una ventaja de 63-58 antes de que los equipos intercambiaran la delantera en el tercer cuarto. Miami tenía ventaja de 93-89 al entrar al último periodo.

Un triple de Ware al inicio del cuarto periodo le dio a Miami una ventaja de nueve puntos, la mayor hasta ese momento. Los Bucks respondieron y recortaron rápidamente la diferencia a 102-100 con un triple de Portis, antes de que Milwaukee se pusiera arriba 103-102 cuando Dieng encestó desde larga distancia.

El toma y daca continuó durante todo el cuarto, y Milwaukee tomó una ventaja de 118-116 cuando Porter encestó un triple desde la esquina mientras recibía una falta y convirtió el tiro libre. Dos canastas consecutivas de Rollins con poco más de un minuto por jugar sentenciaron la victoria.

