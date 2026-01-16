americateve

Porter aporta canasta clave y Nets vencen 112-109 a Bulls, para romper racha de 5 derrotas

NUEVA YORK (AP) — Michael Porter Jr. aportó una bandeja decisiva con 5,4 segundos restantes después de que Brooklyn desperdició una ventaja de 20 puntos en el último cuarto, y los Nets se impusieron el viernes 112-109 a los Bulls de Chicago.

Michael Porter, de los Nets de Brooklyn, dispara frente a Tre Jones y Nikola Vucevic, de los Bulls de Chicago, el viernes 16 de enero de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II)
Porter anotó 26 puntos y Noah Clowney sumó 23 unidades y 11 rebotes por los Nets, quienes rompieron una racha de cinco derrotas consecutivas. Day'Ron Sharpe anotó 14 puntos y el novato Danny Wolf terminó con 13.

Nikola Vucevic anotó 19 puntos y Ayo Dosunmu sumó 18 por los Bulls en el primer partido de una serie a visita recíproca.

El entrenador español Jordi Fernández consideró que los Nets podrían haber ganado los tres partidos en su reciente gira, pero parecía que no tendrían que preocuparse por otro final ajustado después de una racha de 15-0 en el segundo cuarto que les ayudó a tomar una ventaja de 17 puntos al medio tiempo, su segunda más grande de la temporada.

El triple de Cam Thomas para abrir el último cuarto puso el marcador 92-72 antes de que los Bulls anotaran los siguientes 11 puntos. Thomas embocó otro triple para detener ese impulso, y los Nets aún ganaban por seis con menos de un minuto restante.

Los Bulls anotaron luego siete puntos consecutivos para adelantarse 109-108 mediante una bandeja de Tre Jones con 11,4 segundos restantes. Los Nets ejecutaron una jugada para que Porter recibiera el balón cerca del aro, y él puso a los Nets de nuevo en ventaja.

El novato Drake Powell robó el saque de Chicago y dos tiros libres de Clowney pusieron el marcador 112-109 antes de que Vucevic fallara un triple apresurado.

