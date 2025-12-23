americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Porter anota 28 puntos y Nets vencen 114-106 a 76ers para su 3ra victoria en 4 partidos

FILADELFIA (AP) — Michael Porter Jr. anotó 28 puntos, Egor Demin agregó 20 y los Nets de Brooklyn vencieron el martes 114-106 a los 76ers de Filadelfia.

Michael Porter Jr., de los Nets de Brooklyn, dispara frente a Tyrese Maxey y Joel Embiid, de los 76ers de Filadelfia, en el duelo del martes 23 de diciembre de 2025 (AP Foto/Chris Szagola)
Michael Porter Jr., de los Nets de Brooklyn, dispara frente a Tyrese Maxey y Joel Embiid, de los 76ers de Filadelfia, en el duelo del martes 23 de diciembre de 2025 (AP Foto/Chris Szagola) AP

Porter encestó cinco de 12 desde el arco de tres puntos y Demin acertó un par de triples en el ocaso del duelo, después de que los 76ers redujeron una ventaja de 19 puntos a nueve en el último cuarto. Brooklyn embocó 17 de 46 desde la distancia de tres puntos para ganar por tercera vez en cuatro duelos.

Nic Claxton añadió 16 puntos y diez rebotes.

Joel Embiid anotó 27 puntos por Filadelfia a pesar de salir brevemente al inicio del tercer cuarto tras golpearse la rodilla derecha. Paul George sumó 19 unidades, pero el máximo anotador de los 76ers, Tyrese Maxey, fue limitado a 13 tantos al acertar tres de 14 disparos.

Andrew Drummond terminó con 12 puntos y 13 rebotes.

Porter anotó 24 puntos el domingo, en la victoria de los Nets por 96-81 sobre Toronto y superó esa cifra en la primera mitad contra Filadelfia.

Sumó 25 puntos y encestó cinco de ocho triples, para ayudar a que los Nets edificaran una ventaja de 63-57 al medio tiempo.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El logo del Departamento de Seguridad Nacional durante una conferencia de prensa, el 25 de febrero de 2015, en Washington. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais, Archivo)

EEUU toma medidas para reformar la asignación de visas H-1B, eliminando el sistema de lotería

Trabajadores en el techo de una casa en Anna, Texas, el 18 de diciembre del 2025. (AP foto/LM Otero)

Economía de EEUU creció a un sorprendentemente fuerte ritmo anual del 4,3%

El presidente estadounidense Donald Trump llega en el Air Force One en el Aeropuerto Internacional Palm Beach en Florida el 20 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon)

Trump se reúne con asesores de seguridad nacional en medio de tensiones con Venezuela

El presidente Donald Trump saluda desde su limusina al salir del Trump International Golf Club, el domingo 21 de diciembre de 2025, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump destituye a casi 30 diplomáticos de carrera de puestos de embajadores

Destacados del día

Gasolina a precios históricos: por debajo de $3 en 9 estados y récord de viajes en Navidad

Gasolina a precios históricos: por debajo de $3 en 9 estados y récord de viajes en Navidad

El logo del Departamento de Seguridad Nacional durante una conferencia de prensa, el 25 de febrero de 2015, en Washington. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais, Archivo)

EEUU toma medidas para reformar la asignación de visas H-1B, eliminando el sistema de lotería

LISTA de negocios en MIAMI a los que el condado revocó licencias por sospechas de comercio con Cuba

LISTA de negocios en MIAMI a los que el condado revocó licencias por sospechas de comercio con Cuba

Insurrecto clama ayuda desde Alligator Alcatraz: Nos están haciendo la vida un yogur

Insurrecto clama ayuda desde "Alligator Alcatraz": "Nos están haciendo la vida un yogur"

Gobierno de Trump envía cartas de cobro a patrocinadores del PAROLE: deberán reembolsar Medicaid y otros beneficios

Gobierno de Trump envía cartas de cobro a patrocinadores del PAROLE: deberán reembolsar Medicaid y otros beneficios

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter