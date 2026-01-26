americateve

Portaaviones de EEUU llega a Oriente Medio mientras persisten tensiones con Irán

El portaaviones USS Abraham Lincoln y tres buques de guerra que lo acompañan han llegado al Oriente Medio, lo que aumenta el potencial de que el presidente Donald Trump ordene ataques aéreos contra Irán debido a su represión de manifestantes.

Foto entregada por la Marina de Estados Unidos que muestra a un avión Boeing F/A-18E Super Hornet aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln en el océano Índico el 22 de enero del 2026. (Daniel Kimmelman/Marina de EEUU via AP)
Foto entregada por la Marina de Estados Unidos que muestra a un avión Boeing F/A-18E Super Hornet aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln en el océano Índico el 22 de enero del 2026. (Daniel Kimmelman/Marina de EEUU via AP) AP

El portaaviones, junto con tres destructores, "está actualmente desplegado en el Oriente Medio para promover la seguridad y estabilidad regional", afirmó el Comando Central de Estados Unidos el lunes en las redes sociales.

El grupo de ataque se encontraba en el Océano Índico, según el Comando Central, y no en el Mar Arábigo, que limita con Irán. Esto traerá miles de militares adicionales a la región, que no ha tenido un portaaviones estadounidense desde que el USS Gerald R. Ford fue sacado de allí en octubre para llevarlo al Caribe como parte de una campaña de presión sobre el entonces presidente venezolano Nicolás Maduro.

Trump dijo a los periodistas la semana pasada que los barcos fueron enviados a la región "por si acaso". "Tenemos una flota masiva dirigiéndose en esa dirección, y tal vez no tengamos que usarla", expresó.

Anteriormente, Trump había amenazado con una acción militar si Irán realizaba ejecuciones masivas de prisioneros o mataba a manifestantes pacíficos durante la represión de las protestas a finales de diciembre. Según activistas, al menos 5.973 personas han muerto y más de 41.800 han sido detenidas. La cifra oficial de muertos en Irán es mucho menor, con 3.117 fallecidos.

Más recientemente, Trump parece retractarse afirmando que Irán canceló las ejecuciones de 800 manifestantes detenidos. No ha detallado la fuente de esta afirmación, que el principal fiscal de Irán calificó de "completamente falsa".

Sin embargo, Trump parece estar manteniendo sus opciones abiertas. El jueves a bordo del Air Force One, cualquier nuevo ataque militar haría que los ataques del año pasado "parezcan insignificantes" si el gobierno procede con ejecuciones de manifestantes.

El portaaviones alberga múltiples escuadrones de aviones, incluidos cazas F-35 Lightning II y F/A-18 Super Hornet. Los destructores traen además cientos de misiles, que podrían incluir docenas de misiles de crucero Tomahawk.

Además del portaaviones y su equipo, el ejército de Estados Unidos informó que el caza F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea ahora tiene presencia en la región.

Analistas que siguen datos de seguimiento de vuelos han notado que docenas de aviones estadounidenses de carga militar también se dirigen a la región.

La actividad es similar a la del año pasado, cuando Estados Unidos trasladó equipo de defensa aérea, incluido un sistema de misiles Patriot, en anticipación de un contraataque iraní tras el bombardeo de tres sitios nucleares. Irán lanzó más de una docena de misiles a la Base Aérea de Al Udeid días después de los ataques.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

