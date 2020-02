¿Por qué no hay ningún caso de coronavirus en Latinoamérica?

Sin embargo, la OPS advirtió que ningún país de la región puede decir que está a salvo del coronavirus, que comenzó a finales de 2019 en la ciudad de Wuhan, en la provincia china de Hubei, y que hasta ahora ha infectado a más de 60.000 personas y provocado la muerte de más de 1.300.

“No tenemos casos en África ni en América Latina y el Caribe, pero no es seguro decir que no van a ocurrir en el futuro”, dijo a The Associated Press el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS.

Parece entonces que la pregunta más adecuada frente al coronavirus no es por qué no ha llegado, sino cuándo llegaría y, junto con eso, si los países están preparados.

“Ningún país está protegido por el clima o por cualquier otra cosa”, dijo Barbosa. “Todos pueden recibir a una persona que venga con el virus”.

Añadió que las personas que han estado en los últimos días en China no representan un riesgo en sí, a menos que hayan estado en la provincia de Hubei, donde se ha registrado la transmisión.

El único caso de un latinoamericano reportado con el virus es el de un argentino que viajaba en un crucero en Japón y que hace unos días fue internado en un hospital de ese país. En el continente americano, Estados Unidos tiene registrados 15 casos de coronavirus y Canadá siete.

Los gobiernos latinoamericanos, sin embargo, han tomado diversas medidas para enfrentar la posible llegada del coronavirus, desde el uso de cámaras para medir la temperatura en los aeropuertos hasta prohibir la llegada de viajeros que hayan estado en China, como recientemente anunció El Salvador.

El subdirector de la OPS dijo que la organización recibe a diario reportes de personas bajo investigación en la región, además de que capacita a especialistas de cada país para enfrentar la posible llegada del virus.

Unos cuantos países reportaron en días pasados algunos casos sospechosos, pero después de realizarse las pruebas de laboratorio se descartó que tuvieran el virus.

El ministro de Salud argentino, Ginés González García, dijo recientemente que “la situación de la Argentina es mejor que la de otros países porque primero estamos muy lejos; segundo, no hay vuelos directos, y tercero, estamos en verano, con lo cual el virus funciona menos”.

Actualmente, Brasil es el único país que tiene bajo observación casos sospechosos: 6 en total. Antes, ya habían descartado otros 40 casos sospechosos.

Paulo Brandão, profesor de virología en la Universidad de Sao Paulo y especializado en los coronavirus, consideró que una de las razones por las que no se ha registrado un caso es por la “falta de agilidad en los diagnósticos de laboratorio”.

Sin embargo, el subdirector de la OPS insiste que el volumen del turismo y de relaciones económicas parece la explicación más cercana a por qué no hay casos de contagio.

Brasil es el país latinoamericano con más relación comercial con China. Estadísticas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) señalan que en 2018 las exportaciones brasileñas representaron el 3,6% de los productos adquiridos por la nación asiática. En contraste, los productos de Estados Unidos representan el 7,3% de las importaciones chinas.

Además, para 2018, un poco más del 19% de las exportaciones chinas estaban dirigidas a Estados Unidos y sólo 1,4% a Brasil, según la OMC.

Entre las medidas que algunos países han tomado está el poner en cuarentena a algunos de sus ciudadanos o turistas que estuvieron en China.

El Salvador, por ejemplo, tiene aislados a tres de sus ciudadanos y otros tres turistas que estuvieron en la nación asiática; Panamá mantiene a 16 estudiantes en una base aérea.

Las autoridades brasileñas trajeron a 34 ciudadanos que estaban en Wuhan y ahora están en una base militar del estado de Goias en cuarentena, junto con 24 empleados de la salud que fueron por ellos.

El subdirector de la OPS refirió que en América Latina hay 28 centros nacionales de influenza, y aunque dijo que la mayoría de ellos ya tiene la capacidad para hacerlo, esperan que el 21 de febrero todos puedan realizar las pruebas para detectar el coronavirus. Quienes aún no pueden hacerlo, deben enviar material a otros países, como Estados Unidos.

“Como es una enfermedad nueva hay muchos temores, eso es normal”, dijo Barbosa, quien pidió mantener los niveles de alerta elevados. Todos los países, añadió, “están susceptibles de recibir a un viajero con ese virus”.

Contribuyeron con esta nota los periodistas de The Associated Press David Biller y Marcelo de Sousa, desde Río de Janeiro; Débora Rey, desde Buenos Aires; Marcos Alemán, desde San Salvador; Juan Zamorano, desde Ciudad de Panamá.