¿Por qué los noruegos dominan los Olímpicos de Invierno? Tienen tradición y nacieron para esquiar

El noruego Johannes Hoesflot Klaebo compite en la prueba de sprint a campo través en los Juegos Olímpicos Invernales, el miércoles 18 de febrero de 2026 en Tesero, Italia (AP Foto/Evgeniy Maloletka) AP

Aficionados del país escandinavo han instalado un campamento cercano y llevan un recuento en directo de las medallas ganadas por sus atletas en los Juegos Olímpicos invernales en Milán-Cortina. Después de cada victoria, pegan una calcomanía dorada en el tablero.

Ha habido muchas para añadir: Noruega encabeza el medallero con 33 preseas —15 de oro, ocho de plata y 10 de bronce. Y su dominio ha planteado una pregunta conocida: ¿qué hace que Noruega, una nación de 5,6 millones de habitantes, sea una superpotencia sobre la nieve en el mayor evento mundial de deportes de invierno?

El elenco olímpico del país este año está liderado por Johannes Hoesflot Klaebo, un esquiador de fondo y una máquina de ganar medallas de oro. Ha conquistado cinco en los Juegos de Milán-Cortina, con lo que elevó su cuenta de por vida a un récord de 10 en los Juegos de Invierno.

Klaebo consiguió su quinto oro el miércoles en el sprint por equipos de hombres. Contuvo un ataque tardío de Estados Unidos para imponerse con un tiempo de 18 minutos, 28,9 segundos.

Klaebo, de 29 años y quien compite en sus terceros Juegos Olímpicos, afirmó que la experiencia colectiva que su equipo ha acumulado es la clave para ganar carreras.

“En un sprint por equipos, gran parte consiste en mantenerse al frente y esquiar de la manera más eficiente posible", comentó. "Sabemos por experiencia que normalmente se decide en la última vuelta.

“Por suerte, ya he estado en esa posición unas cuantas veces, y me siento cómodo ahí. Solo necesitábamos disfrutarlo y mantenernos en la pelea — y cuando se redujo al sprint final, ahí fue cuando importó. Hoy, eso salió perfecto”.

Muchos creen que la notable racha dorada de Klaebo es producto de un sistema sin paralelo en los deportes de invierno.

Katerina Neumannova, campeona olímpica checa retirada, señala la estructura de Noruega como la base de su éxito. El esquí de fondo está entre los deportes más populares del país, con cientos de clubes y grandes cantidades de niños que empiezan desde pequeños.

“Cuando tienes tantos niños, tantos entrenadores y tantos clubes por toda Noruega, es mucho más fácil encontrar un talento especial”, destacó Neumannova, en declaraciones a The Associated Press.

Sostuvo que Noruega se ha beneficiado de la ausencia del equipo ruso, sancionado, además de contar con una concentración de dirigentes de equipo talentosos que apoyan a los atletas, e incluso de la falta de nieve en latitudes más bajas que afecta a la Europa continental.

Y sus variadas opciones de participación pública proporcionan un suministro constante de competidores de élite.

“Otros países suelen tener algunos vacíos entre generaciones, pero el equipo noruego es muy estable", explicó. "Cuando un atleta termina, los más jóvenes ya vienen subiendo”.

El compañero de Klaebo en la carrera del miércoles fue Einar Hedegart, un debutante olímpico de 24 años que compartió el oro en una prueba de relevos anterior y ganó bronce en la salida por intervalos de 10 kilómetros.

"Definitivamente hay cierta presión que viene con competir al lado de Johannes, así que es a la vez un alivio y una alegría lograrlo aquí hoy”, dijo Hedegart tras la competición del miércoles.

“Ganar dos medallas de oro en mi primer campeonato olímpico es enorme. Es una sensación increíblemente buena”.

Gran parte de la supremacía de Noruega proviene de la tradición como cuna del esquí nórdico.

Diez medallas — seis de ellas de oro — provienen del esquí de fondo, y otras nueve del biatlón. La saltadora de esquí Anna Odine Stroem arrasó tanto en la rampa normal como en la grande, y sumó una plata en la prueba por equipos mixtos. Jens Luraas Oftebro se llevó ambos títulos de combinado nórdico.

Las medallas no se quedan ahí: Noruega obtuvo un par en esquí acrobático, dos en esquí alpino y completó la colección de patinaje de velocidad con un oro, una plata y un bronce.

Finn Dahl, un superaficionado que trabajó en marketing para los Juegos Olímpicos de Lillehammer 1994 en su natal Noruega, atribuyó el éxito de su país a una forma de vida que gira en torno a la nieve.

Los niños a menudo hacen viajes con sus familias a las montañas, donde esquiar es simplemente la manera normal de desplazarse.

“Es una forma natural de, digamos, moverse de una cabaña a otra", refirió. "Es un espíritu, está dentro de ti”.

