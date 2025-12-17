¿Por qué los empleados del Louvre, el museo más visitado del mundo, se fueron a huelga?

Trabajadores del Louvre en huelga exhiben pancartas frente al museo, el lunes 15 de diciembre de 2025 en París. (Foto AP/Michel Euler) AP

Detrás del paro no solo hay relaciones laborales desgastadas, sino también un edificio bajo presión, con partes del antiguo palacio en deterioro ahora consideradas inseguras.

En el corazón de la crisis se encuentra una ruptura más profunda: un robo de joyas valorado en 102 millones de dólares que expuso fallos de seguridad en el núcleo de la institución y transformó las quejas del personal, que llevaban tiempo gestándose, en un ajuste de cuentas nacional con resonancia global.

Las tensiones ya estaban aumentando cuando una huelga espontánea en junio cerró abruptamente el museo, dejando a los visitantes varados bajo la pirámide de vidrio de I.M. Pei. Semanas después, el Louvre anunció el cierre de oficinas y una galería pública debido al debilitamiento de las vigas del suelo, lo que profundizó la preocupación por el abandono en todo el complejo envejecido.

El robo a plena luz del día en octubre, en el que los ladrones se llevaron joyas de la corona, intensificó el escrutinio de legisladores y auditores y reformuló las quejas laborales como cuestiones de fracaso institucional.

Las autoridades del Ministerio de Cultura han intentado desactivar el enfrentamiento proponiendo cancelar un recorte de fondos planeado para 2026, contratar guardias adicionales y personal de servicios al visitante, y aumentar los salarios. Los sindicatos rechazaron las medidas por considerarlas inadecuadas, señalando que la confianza se ha desgastado más allá de soluciones rápidas.

El lunes, el sindicato CFDT dijo que 400 trabajadores en una reunión votaron a favor de la huelga debido a la falta crónica de personal, el deterioro de los edificios y las decisiones de gestión. El miércoles, los trabajadores votaron para extender la acción, obligando al Louvre a operar de manera restringida.

El museo reabrió parcialmente una limitada “ruta de obras maestras”, permitiendo el acceso a la “Mona Lisa”, la Venus de Milo y un puñado de galerías, una medida provisional que permitió la entrada de visitantes mientras destacaba cuánto se han deteriorado las operaciones normales.

La presión ahora se ha trasladado directamente a la presidenta del Louvre, Laurence des Cars. El ministerio ha anunciado medidas de emergencia contra intrusiones y ha designado a Philippe Jost, quien supervisó la restauración de la Catedral de Notre Dame, para ayudar a reorganizar el museo. Es un paso ampliamente interpretado como una señal de que la confianza en la gobernanza existente se ha tambaleado.

Un fracaso de 102 millones de dólares, medido en segundos

La semana pasada, se informó a los senadores franceses que los ladrones que robaron joyas de la corona valoradas en más de 100 millones de dólares escaparon del Louvre con apenas 30 segundos de sobra, un detalle que cristalizó la magnitud del colapso.

Una investigación parlamentaria describió el robo del 19 de octubre como el resultado de fallos en cascada. Solo una de las dos cámaras que cubrían el punto de entrada funcionaba, y el personal de seguridad no tenía suficientes pantallas para monitorear las imágenes en tiempo real.

Cuando sonó la alarma, la policía fue enviada inicialmente al lugar equivocado, dijeron los investigadores, un retraso que resultó decisivo.

“No más de 30 segundos, los guardias o la policía podrían haberlos interceptado”, dijo Noël Corbin, quien dirigió la investigación.

Auditorías de 2017 y 2019 ya habían señalado vulnerabilidades que luego fueron explotadas en el robo, pero las soluciones recomendadas nunca se implementaron por completo.

Los cuatro presuntos ladrones han sido arrestados, pero las joyas siguen desaparecidas. La Interpol ha listado las piezas en su base de datos de arte robado ante el temor de que puedan ser desarmadas o contrabandeadas al extranjero.

Para el personal ahora en huelga, los hallazgos del Senado confirmaron lo que ellos advirtieron durante años: que las defensas del museo eran débiles, sus advertencias ignoradas y su margen de error medido en segundos.

Una institución bajo presión física

El robo ha agudizado la atención sobre el estado del Louvre. Partes del vasto complejo han sido cerradas después de que las autoridades descubrieron debilidades estructurales, incluidas nueve salas en la Galería Campana dedicadas a cerámicas griegas antiguas. Informes técnicos citaron “fragilidad particular” en las vigas de soporte, lo que obligó a reubicación de personal y cierres hasta nuevo aviso.

Los sindicatos dicen que secciones del edificio centenario están en “muy mal estado”, señalando incidentes como una fuga de agua en noviembre que dañó cientos de libros históricos como signos de un abandono más amplio.

El plan de renovación “Nuevo Renacimiento” del presidente Emmanuel Macron, lanzado a principios de 2025 para modernizar el Louvre y gestionar el exceso de visitantes, incluye entradas más amplias y mejoras importantes. Los críticos dicen que el plan avanza muy lentamente y se ha centrado demasiado en proyectos de alto perfil. Una auditoría judicial señaló considerables retrasos en el despliegue de equipos de seguridad modernos y encontró que solo una fracción de los fondos asignados se había gastado en seguridad.

Oposición a una sala especial para la “Mona Lisa”

Una propuesta para dar a la “Mona Lisa” de Leonardo da Vinci una sala dedicada con su propia entrada tenía la intención de aliviar las multitudes aplastantes. En cambio, se ha convertido en un símbolo de lo que los trabajadores ven como prioridades equivocadas.

Respaldado por Macron, el plan separaría la pintura de la Salle des États para mejorar el flujo de visitantes. Los partidarios dicen que esto refleja la realidad del turismo masivo, ya que la mayoría de los visitantes principalmente quieren ver a la “Mona Lisa”.

Los sindicatos argumentan que el proyecto destaca una fijación en atracciones de gran éxito mientras persisten la escasez de personal, el deterioro de la infraestructura y las brechas de seguridad. Sostienen que el dinero destinado al rediseño se gastaría mejor en reparaciones, mejoras de vigilancia y personal de primera línea. Algunos también temen que el movimiento pueda abrir la puerta a un acceso escalonado o precios más altos.

El exdirector niega responsabilidad por los fallos

El exdirector del Louvre, Jean-Luc Martinez, dijo a los senadores esta semana que creía que el plan de seguridad del museo era suficiente, sin llegar a aceptar la responsabilidad personal por los fallos expuestos por el robo.

Martinez, quien dirigió el Louvre de 2013 a 2021, dijo que estaba “impactado, sacudido y herido” por el robo e insistió en que la seguridad fue prioridad durante su mandato. Los legisladores lo presionaron sobre por qué las vulnerabilidades identificadas en auditorías anteriores, incluida una revisión de 2019 de la Galería de Apolo, no fueron abordadas.

Reconoció retrasos en una reforma de seguridad más amplia de 54 millones de euros, con contratos "supuestamente lanzados en 2022". Cuando se le dijo que su sucesor luego consideró el plan incompleto, Martinez respondió: “Pensé que era suficiente”.

________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP