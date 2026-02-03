Por qué China construye tantas plantas de carbón pese a su auge solar y eólico

Una centra eléctrica de carbón se ve desde un tren de Beijing a Shenyang en el noroeste de China, el 3 de enero de 2026. (AP Foto/Ng Han Guan) AP

En 2025 se pusieron en marcha más de 50 grandes unidades de carbón —conjuntos individuales de calderas y turbinas con una capacidad de generación de un gigavatio o más— en comparación con menos de 20 al año durante la década anterior, según un informe de investigación publicado el martes. Dependiendo del uso de energía, un gigavatio puede abastecer desde varios cientos de miles hasta más de dos millones de hogares.

En general, China puso en línea 78 gigavatios de nueva capacidad de energía de carbón, un aumento pronunciado respecto a años anteriores, según el informe conjunto del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, que estudia la contaminación del aire y sus impactos, y Global Energy Monitor, que desarrolla bases de datos que rastrean tendencias energéticas.

"La escala de la construcción es asombrosa", afirmó Christine Shearer, coautora del informe de Global Energy Monitor. "Solo en 2025, China comisionó más capacidad de energía de carbón que India en toda la última década".

Al mismo tiempo, adiciones aún mayores de capacidad eólica y solar redujeron la participación del carbón en la generación total de energía el año pasado. La energía proveniente del carbón cayó alrededor del 1% ya que el crecimiento en fuentes de energía más limpias cubrió todo el aumento en la demanda de electricidad el año pasado.

China añadió 315 gigavatios de capacidad solar y 119 gigavatios de energía eólica en 2025, según estadísticas de la Administración Nacional de Energía del gobierno.

El enorme crecimiento en energía eólica y solar plantea la pregunta: ¿Por qué China sigue construyendo plantas de energía de carbón y, según la mayoría de los análisis, muchas más de las que realmente necesita?

La respuesta es complicada.

China está en una etapa de desarrollo más temprana que Estados Unidos o Europa, por lo que necesita más energía para seguir creciendo. Si más de los 1.400 millones de habitantes del país ascienden a la clase media, más personas podrán permitirse aires acondicionados y lavadoras.

Se necesita electricidad para mantener las fábricas de China en funcionamiento y para satisfacer las altas demandas de energía de la inteligencia artificial, una prioridad del gobierno mientras busca hacer del país un líder en tecnología.

El desabastecimiento de energía en partes de China en 2021 y 2022 reforzó las viejas preocupaciones sobre la seguridad energética. Algunas fábricas detuvieron temporalmente la producción y una ciudad impuso apagones rotativos.

La respuesta del gobierno fue señalar que quería más plantas de carbón, lo que llevó a un aumento en las solicitudes y permisos para su construcción.

Ese aumento de 2022-23 impulsó el gran salto en capacidad el año pasado a medida que las nuevas unidades entraron en línea, dijo Qi Qin, analista del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio y otra coautora del informe. "Una vez que se emiten los permisos, los proyectos son difíciles de revertir", expresó.

La construcción comenzó en 83 gigavatios de energía de carbón el año pasado, según el informe, lo que sugiere que una gran cantidad de nueva capacidad podría entrar en línea este año.

El exceso de capacidad de carbón podría ralentizar la transición a la energía eólica y solar

La posición del gobierno es que el carbón proporciona un respaldo estable a fuentes como el viento y el sol, que se ven afectadas por el clima y la hora del día. La escasez en 2022 derivó en parte de una sequía que afectó a la energía hidroeléctrica, una fuente de energía importante en el oeste de China.

El carbón debería "jugar un papel importante de apoyo y equilibrio" en los años venideros, dijo la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, la principal agencia de planificación económica, en una guía emitida el año pasado sobre cómo hacer que las plantas de carbón sean más limpias y eficientes.

La Asociación de Transporte y Distribución de Carbón de China, un grupo de la industria, dijo la semana pasada que la energía generada por carbón seguiría siendo esencial para la estabilidad del sistema eléctrico, incluso cuando otras fuentes de energía la reemplacen.

El riesgo de construir tanta capacidad de carbón es que podría retrasar la transición a fuentes de energía más limpias, dijo Qin. La presión política y financiera mantendrá las plantas en funcionamiento, dejando menos espacio para otras fuentes de energía, manifestó.

El informe instó a China a acelerar el retiro de plantas de carbón envejecidas e ineficientes y a comprometerse en su próximo plan quinquenal, que se aprobará en marzo, a garantizar que las emisiones del sector eléctrico no aumenten entre 2025 y 2030.

"Si la expansión de la energía de carbón en China finalmente se traduce en mayores emisiones dependerá de... si el papel de la energía de carbón está realmente limitado a respaldo y apoyo en lugar de generación de carga base", dijo Qin.

La periodista de video de Associated Press Olivia Zhang contribuyó.

La cobertura climática y ambiental de Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentre los estándares de AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y áreas de cobertura financiadas en AP.org.

