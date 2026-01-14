americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Por ahora sin decisión judicial sobre solicitud de Minnesota de detener redadas migratorias

MINNEAPOLIS (AP) — Una jueza no tomó una decisión inmediata el miércoles sobre la solicitud de Minnesota para suspender las redadas migratorias en el estado, donde agentes federales han sacado a personas de autos y se han enfrentado a transeúntes enojados que exigen su salida.

Una persona es detenida en medio de protestas contra la ofensiva de detención de inmigrantes en Minneapolis el 13 de enero del 2026. (AP foto/Adam Gray)
Una persona es detenida en medio de protestas contra la ofensiva de detención de inmigrantes en Minneapolis el 13 de enero del 2026. (AP foto/Adam Gray) AP

Nubes de gas lacrimógeno, el despliegue de irritantes químicos y el chirrido de silbatos de protesta se han vuelto comunes en las calles de Minneapolis, especialmente desde que un agente de inmigración mató a tiros a Renee Good el 7 de enero mientras ella se alejaba en su auto.

"Lo que más necesitamos en este momento es una pausa. Es necesario bajar la temperatura", declaró el fiscal asistente Brian Carter durante la primera audiencia de una demanda presentada por Minnesota y las ciudades de Minneapolis y St. Paul.

La jueza Katherine Menendez prometió mantener el caso "en primer plano" y dio al Departamento de Justicia hasta el lunes para presentar una respuesta a la solicitud de una orden de restricción. Los líderes locales dicen que el gobierno está violando la libertad de expresión y otros derechos constitucionales con las redadas.

Menendez dijo que el estado y las ciudades tendrán unos días más para responder.

"Es simplemente un reconocimiento de que estos son asuntos graves e importantes", dijo la jueza sobre el calendario, señalando que hay pocos precedentes legales para aplicar a algunos de los puntos del caso.

El abogado del gobierno, Andrew Warden, sugirió que el enfoque más lento establecido por Menendez era apropiado.

El Departamento de Seguridad Nacional dice que ha realizado más de 2.000 arrestos en el estado desde principios de diciembre y promete insistir en su ofensiva.

Sin embargo, los líderes locales han denunciado la ofensiva y han pedido la salida de los agentes federales.

"Lo que vemos ahora mismo es discriminación que ocurre solo por motivos de raza: ¿Eres latino o eres somalí? Y luego es indiscriminado a partir de ahí", indicó el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, Fox News.

"En otras palabras, están sacando a la gente de las calles. Han sacado a ciudadanos estadounidenses de las calles y no necesitas tomar mi palabra en este punto. Esto ha sido muy bien documentado", agregó.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

Destacados del día

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con periodistas en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump abre la puerta a un posible camino a la ciudadanía para inmigrantes indocumentados

El entonces candidato Donald Trump cerca de la frontera con México en Sierra Vista, Arizona, el 22 de agosto del 2024. (AP foto/Evan Vucci)

HISTÓRICO GIRO MIGRATORIO EN EE.UU: registró migración neta negativa en 2025 por primera vez en 50 años

Embajada de EEUU cancela visas de reunificación familiar previamente otorgadas a cubanos

Embajada de EEUU cancela visas de reunificación familiar previamente otorgadas a cubanos

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Personas pasan enfrente de la vitrina de una tienda en Portland, Oregon, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Jenny Kane)

Aumentan ventas minoristas en EEUU, superando expectativas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter