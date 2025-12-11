Poole anota 22 y Pelicans rompen racha de 7 derrotas con triunfo 143-120 ante Trail Blazers

Compartir en:









Jordan Poole (3) y Trey Murphy, de los Pelicans de Nueva Orleáns, festejan durante el partido ante los Trail Blazers de Portland, el jueves 11 de diciembre de 2025 (AP Foto/Matthew Hinton) AP

Trey Murphy III sumó 24 puntos y Bryce McGowens encestó los cinco triples que intentó, igualando su récord personal con 23 puntos al acertar ocho de 11 tiros para Nueva Orleans.

Los Pelicans ganaron por segunda vez desde que James Borrego asumió como entrenador tras el despido de Willie Green el 15 de noviembre.

Shaedon Sharpe anotó 21 puntos por Portland, que sólo tenía a diez jugadores disponibles y perdió por sexta vez en siete partidos.

Seis jugadores anotaron 15 puntos o más por los Pelicans, incluidos los novatos Jeremiah Fears (19) y Derik Queen (17). Nueva Orleans también estableció un récord de franquicia con 86 puntos en la pintura.

Sidy Cissoko anotó 20 puntos por los Blazers, mientras que Jerami Grant y Deni Avdija sumaron 16 cada uno.

