Polonia otorga asilo a una segunda deportista bielorrusa

Los problemas de Safronova iniciaron cuando lanzó críticas al régimen autoritario del presidente bielorruso Alexander Lukashenko estando en Polonia, cuando se indicó que uno de sus caballos cojeaba y no estaba apto para competir. Los comentarios causaron la remoción de Safronova del equipo bielorruso para Tokio y que fuera llamada enemiga de la nación, explicó Kluzik-Rostkowska a The Associated Press.