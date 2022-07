Pollito Tropical revela entre lágrimas uno de sus miedos: "No me gustaría que mi hijo o mi hija me diga que va a ser gay a temprana edad"

“No me gustaría que mi hijo o mi hija me diga que va a ser gay a temprana edad, porque va a pasar trabajo hasta por gusto, porque en su casa no le va a faltar el amor, pero en la calle todo el mundo es malo y te critican. Yo he sufrido mucho por ser así”, expresó el también modelo LGBTQ durante una entrevista en el podcast del comediante Emmy.