Pollard corre para 161 yardas y dos TDs mientras Titans superan 31-29 a Sanders y Browns

Compartir en:









Tony Pollard (20), running back de los Titans de Tennessee, corre con el balón para un touchdown en la primera mitad de un juego de fútbol americano de la NFL contra los Browns de Cleveland en Cleveland, el domingo 7 de diciembre de 2025. (AP Photo/Sue Ogrocki) AP

Shedeur Sanders de Cleveland pasó para 364 yardas y tres touchdowns en su tercera titularidad, y también corrió para una anotación en un enfrentamiento de quarterbacks novatos. Sin embargo, Sanders lanzó una intercepción costosa en el tercer cuarto que llevó al touchdown de ventaja de Tennessee.

El padre de Sanders, el miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional Deion Sanders, estuvo presente.

Ward completó 14 de 28 pases para 117 yardas y tuvo su primer juego con al menos dos touchdowns. La victoria fue la primera del entrenador interino Mike McCoy en siete juegos desde que reemplazó al despedido Brian Callahan.

Pollard, quien tuvo 25 acarreos, logró una carrera de touchdown de 65 yardas, la más larga de su carrera.

Sanders completó 23 de 42 pases y fue el primer quarterback novato de los Browns desde Baker Mayfield en tener un juego de 300 yardas. El también novato Fannin terminó con ocho recepciones para 114 yardas y un touchdown.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP