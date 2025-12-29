Policías y militares se despliegan en violenta población del suroeste de Ecuador tras ataque armado

El hecho ocurrió la víspera en el mercado de venta de mariscos de la ciudad, en la provincia de Manabí, cuando las personas agredidas murieron por disparos de armas de fuego perpetrados por varios sujetos que llegaron a la zona en motocicletas y un vehículo, señaló a The Associated Press el comandante de policía provincial, coronel Wladimir Acurio. Otras tres personas quedaron heridas, agregó.

Un video reproducido por medios locales deja ver el momento en que al menos una decena de sujetos encapuchados y armados arriban a la zona y disparan en el sitio, donde además hay viviendas.

El coronel Acurio no descartó que se trate de una “represalia” por la muerte en días anteriores de dos hombres que son señalados como cabecillas locales de la banda criminal “Los Choneros” que opera en el lugar. No obstante, un número de personas que no determinó fueron “víctimas colaterales del ataque”, dijo.

Puerto López es un puerto pesquero artesanal ubicado 780 kilómetros al suroeste de Quito donde, según las autoridades, operan redes nacionales de narcotráfico que tienen vínculos con cárteles transnacionales que han utilizado a pescadores y sus pequeñas embarcaciones para sus actividades ilícitas. Esto ha desencadenado episodios violentos en toda la provincia por la disputa del control del territorio y de las rutas para el tráfico de drogas.

El mando policial aclaró que no se realizaron las diligencias legales para el levantamiento de cuerpos porque “los familiares se llevaron los cadáveres”.

Agentes de policía y equipos de combate de la Fuerza Aérea Ecuatoriana “ha reforzado la seguridad en Puerto López”, aseveró el coronel, pero declinó precisar el número de uniformados por “seguridad”.

En agosto fueron hallados en Puerto López los cuerpos de cuatro jóvenes acribillados tras permanecer cuatro días desaparecidos. En marzo, sujetos armados ingresaron a un hotel y secuestraron a un grupo de once personas, incluidas cinco menores de edad. Días después los cuerpos de cinco adultos que habían sido asesinados fueron encontrados y el resto de los capturados fueron liberados.

Ecuador está envuelto en una ola incesante de violencia hace más de cuatro años tras convertirse, según las autoridades, en un centro logístico de almacenamiento y distribución de drogas que ingresan principalmente por la frontera norte con Colombia y al sur con Perú, países que están considerados entre los dos más grandes productores del mundo.

El país andino cerrará el 2025 como el más violento de su historia con cerca de 9.000 homicidios, superando el récord de 2023 con 8.248 muertes violentas y muy por encima de las 7.063 de 2024, de acuerdo con cifras oficiales.

FUENTE: AP