Policías tailandeses se hacen pasar por bailarines para atrapar a un ladrón serial

BANGKOK (AP) — Ante los problemas para atrapar a un ladrón en serie que se les escapaba de las manos una y otra vez, la policía tailandesa ideó un plan creativo: infiltrarse con un traje tradicional de intérpretes de la danza del león para acercarse a su escurridiza presa.

En esta imagen, distribuida por la Oficina de la Policía Metropolitana de Tailandia, agentes disfrazados de intérpretes de la danza del león atrapan a un sospechoso de robo en la provincia de Nonthaburi, el 18 de febrero de 2026. (Oficina de la Policía Metropolitana de Tailandia vía AP)
En esta imagen, distribuida por la Oficina de la Policía Metropolitana de Tailandia, agentes disfrazados de intérpretes de la danza del león atrapan a un sospechoso de robo en la provincia de Nonthaburi, el 18 de febrero de 2026. (Oficina de la Policía Metropolitana de Tailandia vía AP)

Un video difundido por el departamento de policía de Bangkok mostró a los agentes ocultos bajo un traje de león rojo y dorado y bailando hacia el sospechoso el miércoles, mientras este deambulaba por una feria del Año Nuevo Lunar en un templo de Nonthaburi, una provincia vecina de Bangkok. Instantes después, el policía que sostenía la cabeza de papel maché del león se abalanza sobre el sospechoso y lo inmoviliza rápidamente en el piso.

Según la policía, el sospechoso, identificado como un hombre de 33 años, está acusado de entrar en la casa de un comandante de la policía local de Bangkok en tres ocasiones a principios de mes y de llevarse objetos valorados en unos dos millones de bahts (64.000 dólares).

En un comunicado, la policía explicó que había intentado detener al hombre en varias ocasiones, pero que el sospechoso detectaba con rapidez a los agentes y se daba a la fuga. Más tarde lo identificaron al rastrear la venta de amuletos robados y supieron que visitaba con frecuencia templos en Nonthaburi.

Aunque el Año Nuevo Lunar no es un feriado oficial en Tailandia, las celebraciones son habituales y la danza del león suele formar parte de ellas, lo que proporcionó la cobertura perfecta para el operativo.

Las autoridades indicaron que el sospechoso confesó los robos y explicó que robaba para comprar drogas y apostar, y agregaron que tenía antecedentes por delitos relacionados con drogas y robo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

