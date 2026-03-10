americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Policías de NY acusados de robar llave de burdel y asaltar a trabajadora sexual

NUEVA YORK (AP) — Dos exagentes de la policía de la ciudad de Nueva York acusados de robar la llave de un burdel y luego asaltar y manosear a una trabajadora sexual, ahora enfrentan cargos federales después de que los cargos estatales fueran desestimados por un tecnicismo.

El brazo de un policía de la ciudad de Nueva York, en un evento en el Bronx, el 20 de febrero del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)
El brazo de un policía de la ciudad de Nueva York, en un evento en el Bronx, el 20 de febrero del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Los exagentes Justin McMillan y Justin Colon fueron acusados formalmente el martes de conspiración delictiva contra derechos y de privar deliberadamente a una persona de sus derechos constitucionales en relación con el incidente de julio de 2024, informó la fiscalía federal para el Distrito Este de Nueva York.

Los fiscales sostienen que ambos respondían a un reporte de prostitución dentro de un edificio en Queens cuando apagaron sus cámaras corporales, se acercaron a una mujer que salía del inmueble y le quitaron una llave de la vivienda, además de dinero en efectivo de su bolso.

Los agentes regresaron ocho horas después, abrieron la puerta con la llave y encontraron a una mujer teniendo relaciones sexuales con un hombre, quien huyó de inmediato, indicaron los fiscales.

McMillan, de 26 años y residente de Long Island, robó entonces unos 200 dólares del bolso de la mujer y la manoseó, mientras Colon, de 24 años y de Queens, vigilaba.

La mujer escapó y finalmente llamó al 911, según los fiscales. Los agentes, por su parte, regresaron a su comisaría sin reportar el incidente.

McMillan y Colon fueron acusados inicialmente en un tribunal estatal en marzo pasado de allanamiento, tocamientos forzados y mala conducta oficial, pero un juez desestimó el caso y selló el proceso en diciembre después de que la fiscalía de Queens no cumpliera con las normas del tribunal sobre el derecho a un juicio rápido.

La policía ha señalado que ambos hombres fueron suspendidos tras sus arrestos y desde entonces han renunciado al departamento. Deben comparecer para la lectura de cargos más tarde el martes en un tribunal federal de Brooklyn. Sus abogados no han respondido a correos electrónicos en los que se solicitaban comentarios.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Esta imagen tomada de un video por la televisora estatal iraní muestra a Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado líder supremo de Irán, que ha sido nombrado nuevo gobernante de la República Islámica, según anunciaron las autoridades el lunes 9 de marzo de 2026. (TV estatal iraní via AP)

Irán nombra sucesor al hijo del exlíder supremo mientras la guerra dispara el precio del petróleo

Destacados del día

Escándalo: hermana de jefa de GAESA vive en Florida y aparece vinculada a negocios de REAL STATE

Escándalo: hermana de jefa de GAESA vive en Florida y aparece vinculada a negocios de REAL STATE

Jorge Perugorría culpa a Trump por la crisis en Cuba tras más de 60 años de dictadura comunista

Jorge Perugorría culpa a Trump por la crisis en Cuba tras más de 60 años de dictadura comunista

Estudiantes desafían al régimen con protesta en la escalinata de la Universidad de La Habana

Estudiantes desafían al régimen con protesta en la escalinata de la Universidad de La Habana

Arrestan a cubano de MIAMI a sospechoso de robar casi 1 mil galones de diésel con camioneta modificada

Arrestan a cubano de MIAMI a sospechoso de robar casi 1 mil galones de diésel con camioneta modificada

Vocero del régimen cubano acusa a EE.UU. de provocar el descontento social en la isla

Vocero del régimen cubano acusa a EE.UU. de provocar el descontento social en la isla

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter