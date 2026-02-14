americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Policías con máscaras de “La casa de papel” detienen a ladrones de celulares en Carnaval de Río

RíO DE JANEIRO (AP) — Policías de Río de Janeiro se disfrazaron como los ladrones de la serie “La casa de papel” y como Jason Voorhees, de la franquicia de películas de terror “Viernes 13”, para mezclarse con las multitudes que celebraban el Carnaval y atrapar a delincuentes que robaban teléfonos celulares.

Raquel Poti actúa con zancos en la fiesta callejera del carnaval Amigos da Onca, en Río de Janeiro, Brasil, el sábado 14 de febrero de 2026. (AP Foto/Bruna Prado)
Raquel Poti actúa con zancos en la fiesta callejera del carnaval Amigos da Onca, en Río de Janeiro, Brasil, el sábado 14 de febrero de 2026. (AP Foto/Bruna Prado) AP

El Carnaval comenzó oficialmente el viernes en Río, y para muchos juerguistas que participan en las bulliciosas y deslumbrantes fiestas callejeras de esta megalópolis, una de las mayores preocupaciones es no perder sus teléfonos, ya que los robos son demasiado comunes.

Para hacer frente a este fenómeno, agentes del barrio de Santa Teresa se disfrazaron el viernes para pasar desapercibidos ante los ladrones. Los agentes encubiertos observaron cómo una mujer le arrebataba un teléfono celular de la mano a alguien, la siguieron y vieron cómo entregaba el dispositivo a un cómplice, informó la policía civil de Río el sábado en un comunicado.

La policía detuvo a la pareja y encontró cinco teléfonos celulares en su poder.

No fue la primera vez que policías brasileños, vestidos con disfraces, han intentado mezclarse con las multitudes durante las festividades para atrapar a los infractores.

El domingo pasado, agentes disfrazados de personajes de “Los Cazafantasmas” detuvieron a una mujer con 12 teléfonos celulares robados en el centro de São Paulo. Un día antes, agentes con atuendos de extraterrestres capturaron a un hombre con tres teléfonos ocultos bajo la ropa.

Los robos de teléfonos celulares han disminuido en general en Brasil, según el informe anual de 2025 del centro de estudios Foro Brasileño de Seguridad Pública. Esos delitos se redujeron de aproximadamente 980.000 al año en 2022 a unos 850.000 en 2024.

Pero el temor a los asaltos a mano armada y al hurto discreto de teléfonos celulares sigue siendo alto, y las encuestas de opinión muestran de manera constante que la violencia y el crimen son la principal preocupación de los brasileños.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

EEUU sanciona a El Necio por acoso contra diplomáticos y restringe su visado

EEUU sanciona a "El Necio" por acoso contra diplomáticos y restringe su visado

Robo en casa del exespía René González en La Habana: paredes con excremento y mensaje amenazante

Robo en casa del exespía René González en La Habana: paredes con excremento y mensaje amenazante

Incendio en refinería Ñico López genera alarma en La Habana y revive temores energéticos

Incendio en refinería Ñico López genera alarma en La Habana y revive temores energéticos

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: APAGONES, CALLES VACÍAS Y VUELOS CANCELADOS | TURISTAS DEJANDO CUBA DE FORMA MASIVA

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter