Policías heridos al detener a sospechoso en comercio en Gainesville, Florida

Los dos agentes fueron emboscados mientras el sospechoso intentaba salir de un distrito comercial donde acababa de matar a tiros a otra persona en un aserradero cercano, indicó el jefe de policía de Gainesville, Nelson Moya, en una conferencia de prensa.

Los policías intercambiaron disparos con el sospechoso, matándolo. Un policía resultó herido en el brazo y el otro en la pierna. Estaban siendo tratados en un hospital cercano y se esperaba que se recuperaran completamente, dijo el jefe de policía.

“Su heroísmo y acciones no solo resultaron en neutralizar a alguien que estaba dispuesto a cometer un asesinato, sino en asegurar que el resto de nuestro público estuviera a salvo", declaró Moya. "La comunidad no está en peligro en este momento debido a nada relacionado con este incidente”.

Ni el sospechoso ni la víctima del homicidio fueron identificados de inmediato por las autoridades. Aunque había una “clara intención” por parte del sospechoso de dañar a la víctima del homicidio, los detectives aún están investigando un motivo para el tiroteo fatal en el aserradero, según el jefe de policía.

