El vídeo fue publicado por Jeffrey Byron, después que el agente ingresara a su vivienda con la cara cubierta y un arma de fuego.

Cuando la víctima le preguntó si tenía una orden judicial, el oficial le arrebató el teléfono.

Agente de policía de Opa-Locka fue suspendido por entrar a la fuerza a vivienda sin orden judicial

“La forma en que manejó la situación fue como si tratara de imponernos su autoridad. Me arrebató el teléfono cuando yo estaba tratando de grabarlo y me dijo que él no necesitaba ninguna orden judicial”.

El jefe de la policía de Opa-Locka, James Dobson, informó que los agentes estaban en el área investigando la denuncia de una persona armada que amenazaba a los residentes del condominio 13875, ubicado en la avenida 22 del noroeste. Después de que salieran a la luz pública esas imágenes, el agente fue suspendido.

“No revelaremos el nombre del oficial porque en este momento es una investigación activa. Sólo les puedo decir que es un veterano que lleva 15 años dentro del departamento de la policía de Opa-Locka”.

La pareja celebró que el agente quedará apartado de sus funciones.

“Estoy contento, porque un oficial como ese es un peligro en la calle”.

El abogado criminalista Sabino Jáuregui asegura que en situaciones como estas, lo más recomendable es evitar un enfrentamiento con la policía.