Pero además de olvidarse de él, ahora por decir lo que pensaba en una cola en Isla de Pinos, el mismo régimen le hizo un juicio sumario y le impuso una multa de 1,200 pesos.

A López lo acusaron de atentado, desacato y desorden público por criticar una cola del pollo en Isla de Pinos.

Le hicieron el juicio sumario el pasado 16 de noviembre y además, la policía lo golpeó en su arresto, como lo reporta a Cubanet la periodista independiente Camila Acosta.

Es que el régimen se aprovechó del azote del coronavirus y el agravamiento de la escasez que provocó en la isla para reprimir aún más cualquier protesta.

El Observatorio Cubano de Conflictos dijo que sólo en octubre se reportaron 88 manifestaciones públicas en la isla, la mayoría ahogadas por la policía.

Pero el régimen no sólo usa el azote del Covid-19 para acallar las protestas. También una simple grabación que no le convenga. Le ocurrió al youtuber Juan Carlos, quien mostraba para su canal Vámonos con Juanka la salida de pasajeros por la reapertura del aeropuerto de La Habana, pero la policía le pidió su identificación y le cuestionó para quién trabajaba. No pudo continuar grabando más allí.