Policía y sospechoso baleados en tiroteo en Baltimore

El agente fue trasladado a la unidad de trauma de la Universidad de Maryland, indicó la policía, pidiendo al público que evitara la zona.
BALTIMORE (AP) — Un agente y un sospechoso fueron baleados en un “incidente con tirador activo” en Baltimore, informó la policía de esa ciudad.
Un correo electrónico enviado al Departamento de Policía de Baltimore en busca de más información no recibió respuesta. Una llamada telefónica al departamento no fue contestada.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
