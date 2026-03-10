Policía y sospechoso baleados en tiroteo en Baltimore

Compartir en:









Un policía de Baltimore coloca cinta policial en el lugar del tiroteo, el 10 de marzo del 2026. (WMAR-2 NEWS via AP) AP

El agente fue trasladado a la unidad de trauma de la Universidad de Maryland, indicó la policía, pidiendo al público que evitara la zona.

Un correo electrónico enviado al Departamento de Policía de Baltimore en busca de más información no recibió respuesta. Una llamada telefónica al departamento no fue contestada.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP