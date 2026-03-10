americateve

Policía y sospechoso baleados en tiroteo en Baltimore

BALTIMORE (AP) — Un agente y un sospechoso fueron baleados en un “incidente con tirador activo” en Baltimore, informó la policía de esa ciudad.

Un policía de Baltimore coloca cinta policial en el lugar del tiroteo, el 10 de marzo del 2026. (WMAR-2 NEWS via AP)
Un policía de Baltimore coloca cinta policial en el lugar del tiroteo, el 10 de marzo del 2026. (WMAR-2 NEWS via AP)

El agente fue trasladado a la unidad de trauma de la Universidad de Maryland, indicó la policía, pidiendo al público que evitara la zona.

Un correo electrónico enviado al Departamento de Policía de Baltimore en busca de más información no recibió respuesta. Una llamada telefónica al departamento no fue contestada.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Escándalo: hermana de jefa de GAESA vive en Florida y aparece vinculada a negocios de REAL STATE

Jorge Perugorría culpa a Trump por la crisis en Cuba tras más de 60 años de dictadura comunista

Estudiantes desafían al régimen con protesta en la escalinata de la Universidad de La Habana

Arrestan a cubano de MIAMI a sospechoso de robar casi 1 mil galones de diésel con camioneta modificada

Vocero del régimen cubano acusa a EE.UU. de provocar el descontento social en la isla

