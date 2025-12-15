Policía y fiscales allanan casa de gobernador de principal puerto de Perú investigado por corrupción

Compartir en:









La fiscalía dijo en un comunicado que ingresó a 27 domicilios y detuvo a cuatro funcionarios del gobierno regional de El Callao. El gobernador Ciro Castillo, del mismo partido Somos Perú del presidente interino José Jerí, no fue hallado en su vivienda, indicó a la prensa local su abogado Humberto Abanto.

El gobernador y 16 funcionarios de su gestión son investigados por cometer presuntamente los delitos de organización criminal y colusión agravada. De acuerdo con la fiscalía habrían comenzado a operar con el inicio de la gestión del gobernador en 2023 dirigiendo de forma irregular decenas de contrataciones públicas perjudicando al erario por más de 400.000 dólares.

El presidente Jerí no ha emitido ninguna declaración pública sobre la investigación.

Este no es el único caso de un gobernador de una de las 25 regiones de Perú bajo investigación de la fiscalía por presuntos delitos de corrupción. Según datos oficiales, al menos 17 de los 25 gobernadores están siendo investigados.

El caso más notorio es el del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) que en noviembre fue condenado a 14 años de cárcel por corrupción durante su gestión como gobernador en 2014 en una región llamada Moquegua. Otros nueve exgobernadores están presos cumpliendo sus condenas, según datos oficiales.

FUENTE: AP