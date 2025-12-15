americateve

Policía y fiscales allanan casa de gobernador de principal puerto de Perú investigado por corrupción

LIMA (AP) — Un equipo policial y de fiscales ingresó el lunes a la casa del gobernador de una región donde se ubica el principal puerto de Perú, a orillas del Pacífico, con la orden de capturarlo en el marco de una investigación de un caso de corrupción en perjuicio del fisco, informaron las autoridades.

El gobernador y 16 funcionarios de su gestión son investigados por cometer presuntamente los delitos de organización criminal y colusión agravada. De acuerdo con la fiscalía habrían comenzado a operar con el inicio de la gestión del gobernador en 2023 dirigiendo de forma irregular decenas de contrataciones públicas perjudicando al erario por más de 400.000 dólares.

El presidente Jerí no ha emitido ninguna declaración pública sobre la investigación.

Este no es el único caso de un gobernador de una de las 25 regiones de Perú bajo investigación de la fiscalía por presuntos delitos de corrupción. Según datos oficiales, al menos 17 de los 25 gobernadores están siendo investigados.

