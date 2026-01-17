Policía de Uganda niega arresto de líder opositor a la espera de resultados de las presidenciales

Un agente de la policía de Uganda hace un gesto desde detrás de una barricada en llamas, durante una protesta tras el anuncio de los resultados provisionales de las elecciones presidenciales, en Kampala, Uganda, el 16 de enero de 2026. (AP Foto/Brian Inganga) AP

Uganda celebró elecciones generales el jueves en medio de un bloqueo del acceso a internet que duró cuatro días, con un fuerte despliegue militar en todo el país y algunos incidentes violentos mientras la gente protestaba por los resultados de las parlamentarias en varios puntos de la nación africana.

El presidente Yoweri Museveni, de 81 años, busca un séptimo mandato y encabeza los resultados provisionales con más del 70% de los votos. Su principal rival, el músico reconvertido en político Kyagulanyi Ssentamu, más conocido como Bobi Wine, tiene actualmente el 20% de los votos. Wine calificó los resultados provisionales como "falsos" y pidió a sus seguidores que los ignoren.

La policía dijo el sábado que Wine "no estaba arrestado", como afirmaba su partido, Plataforma de Unidad Nacional. El portavoz de la policía, Kituuma Rusoke, afirmó que Wine era libre de salir de su casa, pero que se había “controlado el acceso” para otros que intentaban ingresar a la propiedad, para evitar que se usara el recinto para incitar a la violencia.

“No debería sorprenderles que tengamos una o dos camionetas cerca de la residencia de Kyagulanyi”, señaló Rusoke.

Está previsto que los funcionarios electorales anuncien los resultados oficiales de las presidenciales más tarde el sábado, como exige la Constitución. El presidente de la comisión electoral nacional apuntó el viernes que todo estaba listo para el anuncio.

La votación se vio empañada por los retrasos en la entrega del material a los centros electorales más tarde de la hora prevista de apertura y por la falla de algunas máquinas biométricas.

El presidente Museveni dijo que estaba de acuerdo con el plan de la comisión electoral de volver a los registros de votantes en papel, pero Wine alegó fraude y apuntó que hubo “un relleno masivo de urnas” y que los agentes electorales de su formación fueron secuestrados para dar una ventaja injusta a la formación gobernante.

Las fuerzas de seguridad tuvieron una presencia constante durante toda la campaña electoral, y Wine denunció que las autoridades lo siguieron y acosaron a sus seguidores, usando gases lacrimógenos contra ellos. Hizo campaña ataviado con chaleco antibalas y casco debido a sus temores por su seguridad.

Wine manifestó el jueves en X que no podía salir de su casa, y el viernes su partido escribió en la red social que había sido arrestado y trasladado en un helicóptero del ejército.

Uganda no ha tenido una transición presidencial pacífica desde que se independizó del dominio colonial británico hace seis décadas.

El veterano opositor Kizza Besigye, que aspiró a la presidencia en cuatro ocasiones, está encarcelado tras ser acusado de traición en febrero del año pasado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP