Policía de Uganda detiene a dos mujeres denunciadas por besarse en público

KAMPALA, Uganda (AP) — La policía detuvo a dos mujeres que, según denunciaron sus vecinos, mantenían relaciones homosexuales en una zona remota del noroeste de Uganda, dijo el jueves una portavoz policial, en uno de los primeros casos conocidos de arrestos bajo una ley anti-LGBTQ promulgada en 2023.

Las mujeres fueron arrestadas en la ciudad de Arua el 18 de febrero, luego de que la policía fuese alertada de que a menudo se las veía besándose. Cuando los agentes llegaron al lugar, sorprendieron a la pareja “in fraganti en el piso de concreto", indicó la vocera, Josephine Angucia.

Las detenidas quedaron libres más tarde bajo fianza policial y aún no han sido acusadas formalmente, mientras la investigación sigue en marcha, agregó.

La ley, promulgada en 2023, contó con el respaldo de muchos en el país de África Oriental, pero fue ampliamente criticada por activistas de derechos y otros en el extranjero. Sus promotores afirmaron que era necesaria para proteger a los menores de edad.

Aunque no criminaliza identificarse como una persona LGBTQ, establece la pena de muerte para la “homosexualidad agravada”, definida como casos de relaciones sexuales con personas infectadas con VIH, así como con menores y otras categorías de personas vulnerables.

La detención de las mujeres en Arua “subraya la cruda realidad que estamos enfrentando sobre el terreno bajo la ley anti-homosexualidad”, manifestó Frank Mugisha, un destacado líder de la comunidad LGBTQ en Uganda. “Hemos visto un aumento de la represión selectiva que va más allá de los arrestos: ha alimentado un peligroso ciclo de chantaje y extorsión”.

En Uganda, las relaciones entre personas del mismo sexo están castigadas además por otra ley de la época colonial que castiga las relaciones contrarias al “orden natural".

La homosexualidad está penada en muchos de los 54 países de África. Senegal, en el oeste del continente, está tratando de imponer sanciones más severas para este tipo de relaciones.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

