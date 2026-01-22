americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Policía de Uganda detiene a aliado clave de candidato opositor tras elecciones presidenciales

KAMPALA, Uganda (AP) — La policía detuvo el jueves a un aliado clave de la figura opositora Bobi Wine, acusándolo de participar en episodios de violencia en una parte remota del centro de Uganda durante las elecciones de la semana pasada.

Un hombre descansa frente a un cartel de campaña del principal candidato de oposición e Bobi Wine en el centro de Kampala, Uganda, el miércoles 7 de enero de 2026. (AP Foto/Hajarah Nalwadda)
Un hombre descansa frente a un cartel de campaña del principal candidato de oposición e Bobi Wine en el centro de Kampala, Uganda, el miércoles 7 de enero de 2026. (AP Foto/Hajarah Nalwadda) AP

Muwanga Kivumbi, legislador y vicepresidente del partido Plataforma de Unidad Nacional de Wine, probablemente enfrentará cargos penales por su presunta participación en la violencia ocurrida en su circunscripción que dejó siete personas muertas, dijo el portavoz de la policía Kituuma Rusoke.

Las siete personas fueron asesinadas por personal de seguridad no identificado que disparó contra la casa de Kivumbi en Butambala. Kivumbi habló entre lágrimas en los funerales de los fallecidos, diciendo que todos eran víctimas de la violencia perpetrada por las fuerzas armadas.

Wine, cuyo nombre real es Kyagulanyi Ssentamu, dice que se ha escondido desde que el presidente Yoweri Museveni, quien ha estado en el poder desde 1986, fuera declarado ganador de las elecciones presidenciales del jueves.

Museveni obtuvo el 71,6% de los votos mientras que Wine, su rival más cercano, obtuvo el 24,7%, según los resultados oficiales, que Wine rechazó como falsos.

En un discurso televisado el domingo, Museveni acusó a la oposición de intentar fomentar la violencia durante la votación, diciendo que las personas asesinadas en Butambala atacaron a la policía con machetes. Instó a los líderes religiosos a acercarse a los jóvenes que, dijo, probablemente sean inducidos a la violencia.

Rusoke, el portavoz de la policía, dijo que Wine no era buscado y que no sabía de ningún intento de hacerle daño.

“Protegimos a Bobi Wine durante toda la elección”, dijo. “¿Por qué se sentiría inseguro después del final de la elección? Lógicamente, no hay razón.”

Contra Wine “no hay acusación”, añadió.

Pero algunos de los 21 sospechosos detenidos por la violencia electoral en Butambala señalaron a Kivumbi, quien perdió su intento de mantener su escaño en el Parlamento, dijo Kituuma.

“Hubo enfrentamientos entre la policía y sus seguidores”, dijo.

Las elecciones en Uganda estuvieron marcadas por un cierre de internet de varios días y la falla de las máquinas de identificación biométrica de votantes, situaciones que causaron retrasos en el inicio de la votación en áreas como Kampala, la capital. Wine también ha alegado que se llenaron urnas en algunas áreas consideradas como bastiones de Museveni.

Las fuerzas de seguridad fueron una presencia constante en toda la campaña. Wine dijo que las autoridades lo siguieron y acosaron a sus seguidores, a menudo usando gas lacrimógeno contra ellos. Hizo campaña con un chaleco antibalas y casco por temores de seguridad.

Museveni, de 81 años, gobernará durante un séptimo mandato de cinco años que lo acercaría a mantenerse por cinco décadas en el poder.

Sus seguidores le atribuyen la relativa paz y estabilidad que convierte a Uganda en un hogar para cientos de miles de personas que huyen de la violencia en otras partes de la región. Pero no ha dicho cuándo se retirará, y no tiene rivales en los altos niveles de su partido, conocido como Movimiento de Resistencia Nacional.

Uganda no ha presenciado una transferencia pacífica del poder presidencial desde que se independizó del dominio colonial británico hace seis décadas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Destacados del día

Trump busca un cambio de régimen en Cuba en 2026 y este sería el plan, según The Wall Street Journal

Trump busca un cambio de régimen en Cuba en 2026 y este sería el plan, según The Wall Street Journal

Trump anuncia preacuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y suspende amenaza de aranceles a Europa

Trump anuncia preacuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y suspende amenaza de aranceles a Europa

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Parlamento Europeo aprueba enmienda para suspender la cooperación con Cuba y revisa el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación
ULTIMA HORA

Parlamento Europeo aprueba enmienda para suspender la cooperación con Cuba y revisa el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación

Cubano es arrestado en MIAMI por estafa con cientos de libras de langosta valoradas en miles de dólares

Cubano es arrestado en MIAMI por estafa con cientos de libras de langosta valoradas en miles de dólares

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter