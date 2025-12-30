americateve

Policía de Turquía detiene a más de 100 en redadas contra grupo Estado Islámico

ANKARA, Turquía (AP) — La policía turca llevó a cabo el martes nuevas operaciones a gran escala contra el grupo Estado Islámico en Estambul y Ankara y detuvo a más de un centenar de sospechosos, según las autoridades.

Los allanamientos se produjeron un día después de un choque en la provincia noroccidental de Yalova que dejó tres policías y seis militantes del EI fallecidos. Otros ocho agentes y un guardia nocturno resultaron heridos cuando la policía asaltó una vivienda utilizada como escondite.

En la última semana, Turquía ha realizado una serie de operaciones contra presuntas células del EI tras reportes de que los insurgentes planeaban ataques contra celebraciones de Navidad y Año Nuevo, dijeron las autoridades.

El martes, la policía llevó a cabo redadas simultáneas en 114 direcciones en Estambul y otras dos provincias y detuvo a 110 sospechosos, informó la Fiscalía General de Estambul.

Algunos estaban vinculados a los insurgentes que abrieron fuego contra la policía en Yalova, mientras que otros eran sospechosos de planear posibles atentados en torno al Día de Año Nuevo, apuntó.

Varios de los detenidos son sospechosos de recaudar dinero con el pretexto de obras benéficas y canalizarlo a redes vinculadas al EI en Siria, indicó la fiscalía.

En Ankara, la policía detuvo a 17 sospechosos en cateos, incluyendo 11 ciudadanos extranjeros, de acuerdo con las autoridades, que agregaron que la policía encontró material digital que los vinculaba a combatientes de Estado Islámico en zonas de conflicto.

EI ha realizado una serie de ataques letales en Turquía, incluyendo un tiroteo en un club nocturno de Estambul durante la celebración de Año Nuevo el 1 de enero de 2017, que causó 39 fallecidos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

China lanza su mayor despliegue militar frente a Taiwán desde 2024 y advierte a fuerzas externas

VIDEO: Vecinos capturan y casi linchan a presunto ladrón en San Miguel del Padrón: Que no lo suelten

