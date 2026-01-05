americateve

Policía suiza identifica a los 116 heridos en incendio mortal de Año Nuevo en bar

CRANS-MONTANA, Suiza (AP) — La policía suiza anunció el lunes que ha identificado a todas las personas que resultaron heridas en el incendio que arrasó con un bar abarrotado durante una celebración de Año Nuevo. Las autoridades establecieron el total de heridos en 116, de los cuales más de dos tercios aún se encuentran en hospitales.

Gente enciende velas y deposita ofrendas florales frente al bar cerrado Le Constellation en Crans-Montana, en los Alpes suizos, Suiza, el domingo 4 de enero de 2026, donde un devastador incendio dejó muertos y heridos durante las celebraciones de Año Nuevo. (Foto AP/Antonio Calanni)
Gente enciende velas y deposita ofrendas florales frente al bar cerrado Le Constellation en Crans-Montana, en los Alpes suizos, Suiza, el domingo 4 de enero de 2026, donde un devastador incendio dejó muertos y heridos durante las celebraciones de Año Nuevo. (Foto AP/Antonio Calanni) AP

Las autoridades habían dado previamente una cifra de 119 heridos, además de las 40 personas fallecidas. Sin embargo, la policía indicó el lunes que tres personas admitidas en hospitales la noche del desastre en Crans-Montana habían sido vinculadas por error con el incendio en el concurrido bar Le Constellation.

Los heridos son 68 ciudadanos suizos, 21 franceses, 10 italianos, cuatro serbios, dos polacos y una persona de cada uno de los siguientes países: Australia, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, República Checa, Luxemburgo, Portugal y la República del Congo, según un comunicado de la policía. También había cuatro personas con doble nacionalidad: de Francia y Finlandia, Francia e Italia, Suiza y Bélgica, e Italia y Filipinas.

La policía informó que 83 de los heridos aún permanecen en hospitales. No proporcionaron más detalles ni especificaron sus edades.

La gravedad de las quemaduras dificultó la identificación de algunas víctimas del incendio que se desató alrededor de la 1:30 de la mañana del Día de Año Nuevo, lo que requirió que las familias proporcionaran muestras de ADN a las autoridades.

Las autoridades anunciaron el domingo por la noche que habían completado la identificación de las 40 personas que murieron, siendo la más joven de 14 años.

El lunes, las autoridades italianas repatriaron los cuerpos de cinco víctimas desde el aeropuerto en Sion, la capital regional.

Los funcionarios permanecieron en silencio al tiempo que los portadores de féretros de la policía suiza llevaban los ataúdes a través de una fila de bomberos y soldados hasta un avión de carga C-130 de la Fuerza Aérea Italiana. Los dolientes se abrazaron antes de que los familiares abordaran la aeronave.

Los investigadores han señalado que creen que bengalas festivas chispeantes sobre botellas de champaña encendieron el fuego al acercarse demasiado al techo.

Las autoridades suizas han abierto una investigación penal contra los gerentes del bar. Los dos son sospechosos de homicidio involuntario, lesiones corporales involuntarias y de causar un incendio de manera involuntaria, según el fiscal jefe de la región de Valais.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

