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Policía responde a reportes de disparos cerca de la Casa Blanca

WASHINGTON (AP) — Autoridades policiales están respondiendo a disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca, manifestó el sábado el director del FBI, Kash Patel.

La policía y miembros del Servicio Secreto bloquean las calles alrededor de la Casa Blanca el sábado 23 de mayo de 2026 en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)
La policía y miembros del Servicio Secreto bloquean las calles alrededor de la Casa Blanca el sábado 23 de mayo de 2026 en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) AP

Periodistas que trabajaban allí el sábado informaron haber escuchado una serie de disparos y se les indicó que se refugiaran dentro de la sala de prensa, donde agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos les impidieron salir.

No hubo informes inmediatos de heridos. En X, el Servicio Secreto indicó que estaba “al tanto de reportes de disparos cerca de la calle 17 y la avenida Pennsylvania NW” —a una cuadra de la Casa Blanca— y que estaba “trabajando para corroborar la información con personal en el terreno”.

En una publicación en redes sociales, Patel señaló que los agentes estaban respondiendo a disparos y afirmó que “actualizaría al público en cuanto sea posible”.

El presidente Donald Trump estaba dentro de la Casa Blanca en ese momento.

El Departamento de Policía Metropolitana no respondió de momento a solicitudes de información.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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