Policía de Perú captura peruano en lista de más buscados de Europol por presunto asesinato en Madrid

Compartir en:









La policía peruana indicó en sus redes sociales que Cristian Hernán Yong Granadino fue detenido “tras permanecer prófugo por 15 años" con otra identidad en Perú. Señaló que Yong fue ubicado “gracias a labores de inteligencia y verificación biométrica” de la división de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

Yong, de 45 años, vivía en Lima con otra identidad haciéndose llamar Christhian Mejía Yauri, supuestamente de 35 años, explicó a The Associated Press el capitán Jesús Domínguez López, quien trabajó en el caso desde hace más de tres meses. Domínguez coordinó con el registro de identidad peruano y cotejó las huellas dactilares del fugitivo aprovechando que Yong estaba, durante las últimas semanas, tramitando la renovación de su documento de identidad con el nombre que le servía de fachada.

“Cuando obtuve las huellas actuales comprobé con un programa de software que se trataba de las mismas huellas del hombre que era buscado hace 15 años”, dijo Domínguez quien además usó otro software para analizar el rostro del fugitivo. Una pequeña cicatriz en la frente también fue determinante para identificarlo.

Durante meses el capitán Domínguez realizó seguimientos a Yong para ubicar su domicilio actual, en el distrito limeño de Villa El Salvador, y su centro de trabajo, en un almacén. El fugitivo fue capturado durante la jornada por varios agentes cuando ingresaba a laborar.

“Yo no sé quién es”, dijo Yong cuando el capitán Domínguez le enseñó un papel con sus datos reales y su fotografía de hace 15 años. “Yong no puede explicar por qué tuvo que sacar una nueva identidad”, dijo el capitán a la AP.

El crimen que conmocionó a España ocurrió en noviembre de 2010 en el barrio de El Carrascal, en el municipio de Leganes, que forma parte de la Comunidad de Madrid. Yong provocó un profundo corte en el cuello de la adolescente, de 16 años, con quien había terminado una relación, aunque el peruano seguía acosándola.

En 2024 Europol lanzó una alerta internacional para atrapar a Yong y en la nota indicó que el peruano “degolló a su exnovia”, luego "metió el cuerpo en una maleta y lo arrojó a la basura a unos 30 metros de su casa, junto con el cuchillo que había utilizado”. FUENTE: AP