americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Policía de Perú captura peruano en lista de más buscados de Europol por presunto asesinato en Madrid

LIMA (AP) — Un peruano incluido en la lista de los más buscados de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) por presuntamente asesinar en Madrid hace 15 años a una adolescente española que había sido su enamorada fue capturado en Lima, informaron el viernes las autoridades.

La policía peruana indicó en sus redes sociales que Cristian Hernán Yong Granadino fue detenido “tras permanecer prófugo por 15 años" con otra identidad en Perú. Señaló que Yong fue ubicado “gracias a labores de inteligencia y verificación biométrica” de la división de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

Yong, de 45 años, vivía en Lima con otra identidad haciéndose llamar Christhian Mejía Yauri, supuestamente de 35 años, explicó a The Associated Press el capitán Jesús Domínguez López, quien trabajó en el caso desde hace más de tres meses. Domínguez coordinó con el registro de identidad peruano y cotejó las huellas dactilares del fugitivo aprovechando que Yong estaba, durante las últimas semanas, tramitando la renovación de su documento de identidad con el nombre que le servía de fachada.

“Cuando obtuve las huellas actuales comprobé con un programa de software que se trataba de las mismas huellas del hombre que era buscado hace 15 años”, dijo Domínguez quien además usó otro software para analizar el rostro del fugitivo. Una pequeña cicatriz en la frente también fue determinante para identificarlo.

Durante meses el capitán Domínguez realizó seguimientos a Yong para ubicar su domicilio actual, en el distrito limeño de Villa El Salvador, y su centro de trabajo, en un almacén. El fugitivo fue capturado durante la jornada por varios agentes cuando ingresaba a laborar.

“Yo no sé quién es”, dijo Yong cuando el capitán Domínguez le enseñó un papel con sus datos reales y su fotografía de hace 15 años. “Yong no puede explicar por qué tuvo que sacar una nueva identidad”, dijo el capitán a la AP.

El crimen que conmocionó a España ocurrió en noviembre de 2010 en el barrio de El Carrascal, en el municipio de Leganes, que forma parte de la Comunidad de Madrid. Yong provocó un profundo corte en el cuello de la adolescente, de 16 años, con quien había terminado una relación, aunque el peruano seguía acosándola.

En 2024 Europol lanzó una alerta internacional para atrapar a Yong y en la nota indicó que el peruano “degolló a su exnovia”, luego "metió el cuerpo en una maleta y lo arrojó a la basura a unos 30 metros de su casa, junto con el cuchillo que había utilizado”.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Una fila de compradores a la entrada de Macys en Nueva York el 28 de noviembre del 2025. (Angelina Katsanis/AFP)

Macy's registra sorprendente ganancia y ventas más fuertes en tres años

El sello del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington el 18 de noviembre del 2022. (AP foto/Andrew Harnik)

Ciudadano afgano en Texas acusado de hacer amenazas por TikTok

ARCHIVO - El jefe de marketing Prada Group Lorenzo Bertelli asiste a la presentación de un traje espacial diseñado por Axiom y Prada que utilizará la NASA a partir de 2026, en Milán, Italia, el miércoles 16 de octubre de 2024. (AP Foto/Antonio Calanni, Archivo)

El grupo Prada anuncia la compra de su rival Versace por casi 1.400 millones de dólares

Destacados del día

Un hombre recoge basura mientras los turistas viajan en un automóvil clásico estadounidense durante un apagón en La Habana, Cuba, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba al borde del colapso energético: pronostican apagón récord del 61 % este viernes

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

USCIS recorta permisos de trabajo: de 5 años a solo 18 meses para solicitantes de asilo y refugiados

USCIS recorta permisos de trabajo: de 5 años a solo 18 meses para solicitantes de asilo y refugiados

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter