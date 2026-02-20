americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Policía de Nigeria dice que grupo armado mató a 33 en nuevos ataques simultáneos

ABUYA, Nigeria (AP) — Al menos 33 personas fallecieron luego de que insurgentes islamistas lanzaron ataques simultáneos contra un distrito del noroeste de Nigeria, señaló la policía.

ARCHIVO - Agentes de policía patrullan durante la celebración de elecciones estatales en Lagos, Nigeria, el 18 de marzo de 2023. (AP Foto/Sunday Alamba, archivo)
ARCHIVO - Agentes de policía patrullan durante la celebración de elecciones estatales en Lagos, Nigeria, el 18 de marzo de 2023. (AP Foto/Sunday Alamba, archivo) AP

La ofensiva se produjo el miércoles en la comunidad de Biu, en el estado de Kebbi, explicó el portavoz policial Bashir Usman en un comunicado el jueves por la noche.

Los agresores cruzaron desde el estado de Sokoto, que está parcialmente ocupado por el grupo insurgente Lakurawa, agregó Usman.

“Las investigaciones preliminares confirman que insurgentes armados de Lakurawa irrumpieron en la zona para robar ganado”, apuntó el vocero, añadiendo que se movilizó a personal de seguridad para restablecer la calma y mantener el orden.

El grupo Lakurawa opera en partes del noroeste de Nigeria, en especial en torno a comunidades del estado noroccidental de Sokoto. Se sabe que la milicia se dedica al robo de ganado, a incursiones en aldeas y a secuestros a cambio de rescate.

El norte de Nigeria está inmerso en una compleja crisis de seguridad en la que participan tanto insurgentes islamistas como bandas criminales armadas que secuestran a personas para pedir rescate.

La nación de África occidental mantiene una cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos tras las tensiones diplomáticas iniciales. A principios de semana, el ejército nigeriano anunció la llegada de 100 soldados de estadounidenses al país para ayudar a entrenar a sus fuerzas armadas en su lucha contra grupos armados.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO – El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Policía británica detiene al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público

El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

Destacados del día

EEUU deporta 116 migrantes irregulares a Cuba en nuevo vuelo y suma más de 300 retornos en 2026

EEUU deporta 116 migrantes irregulares a Cuba en nuevo vuelo y suma más de 300 retornos en 2026

🚨 ARRESTAN A CONOCIDO JOYERO DE MIAMI ACUSADO DE VENDER JOYERÍA Y ARTÍCULOS DE LUJO FALSIFICADOS

🚨 ARRESTAN A CONOCIDO JOYERO DE MIAMI ACUSADO DE VENDER JOYERÍA Y ARTÍCULOS DE LUJO FALSIFICADOS

EXCLUSIVA: Revelan los verdaderos rostros del poder real en Cuba

EXCLUSIVA: Revelan los verdaderos rostros del poder real en Cuba

Luis Manuel Otero Alcántara dispuesto a exiliarse: Soy moneda de cambio

Luis Manuel Otero Alcántara dispuesto a exiliarse: "Soy moneda de cambio"

Cuba comienza a recibir deportados con delitos graves desde EEUU bajo presión de la administración Trump

Cuba comienza a recibir deportados con delitos graves desde EEUU bajo presión de la administración Trump

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter