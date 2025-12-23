americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Policía navaja arresta a sospechoso de conducir ebrio tras choque mortal antes de desfile navideño

KAYENTA, Arizona, EE.UU. (AP) — Un conductor aparentemente ebrio atropelló a personas que esperaban el inicio de un desfile navideño en Arizona, matando a una persona e hiriendo a otras tres, informaron policías del territorio tribal donde ocurrió el suceso.

El accidente ocurrió el lunes por la noche en Kayenta, justo al sur de Monument Valley los Monumentos en el noreste de Arizona, declaró la policía de la Nación Navajo.

El Distrito de Kayenta del Departamento de Policía Navajo tenía policías patrullando el área, pero el conductor accedió a la ruta del desfile y atropelló a los transeúntes, además de dañar vehículos estacionados y otras propiedades.

El conductor fue arrestado, pero las autoridades no proporcionaron detalles sobre el sospechoso o las víctimas.

El Departamento de Policía Navajo indicó que la investigación estaba en curso.

Miembros de la tribu compartieron oraciones en las redes sociales, con muchos suplicando a las personas que dejen de beber y conducir. La Nación Navajo prohíbe la venta o el consumo de alcohol, con excepciones muy limitadas.

El presidente navajo Buu Nygren describió este momento como uno para la compasión y la oración, afirmando que el desfile navideño estaba destinado a traer alegría a la comunidad.

"Nadie debería tener que experimentar una tragedia durante una temporada destinada al amor y la unión", expresó en un comunicado.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Trabajadores en el techo de una casa en Anna, Texas, el 18 de diciembre del 2025. (AP foto/LM Otero)

Economía de EEUU creció a un sorprendentemente fuerte ritmo anual del 4,3%

El presidente estadounidense Donald Trump llega en el Air Force One en el Aeropuerto Internacional Palm Beach en Florida el 20 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon)

Trump se reúne con asesores de seguridad nacional en medio de tensiones con Venezuela

El presidente Donald Trump saluda desde su limusina al salir del Trump International Golf Club, el domingo 21 de diciembre de 2025, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump destituye a casi 30 diplomáticos de carrera de puestos de embajadores

Imagen entregada por el Departamento de Policía de Providence que muestra imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown. (Departamento de Policía de Providence via AP)

Cómo tecnología de vigilancia y “Agencia de Detectives de Reddit” ayudaron a encontrar a un asesino

Destacados del día

LISTA de negocios en MIAMI a los que el condado revocó licencias por sospechas de comercio con Cuba

LISTA de negocios en MIAMI a los que el condado revocó licencias por sospechas de comercio con Cuba

Insurrecto clama ayuda desde Alligator Alcatraz: Nos están haciendo la vida un yogur

Insurrecto clama ayuda desde "Alligator Alcatraz": "Nos están haciendo la vida un yogur"

Gobierno de Trump envía cartas de cobro a patrocinadores del PAROLE: deberán reembolsar Medicaid y otros beneficios

Gobierno de Trump envía cartas de cobro a patrocinadores del PAROLE: deberán reembolsar Medicaid y otros beneficios

Con una fila de prisioneros encerrados en una celda de fondo, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, habla durante una visita guiada al Centro de Confinamiento de Terroristas en Tecoluca, El Salvador, el 26 de marzo de 2025. (AP Foto/Alex Brandon, archivo)

"60 Minutes" retrasa emisión de reportaje crítico sobre política de deportación de Trump

Trabajadores en el techo de una casa en Anna, Texas, el 18 de diciembre del 2025. (AP foto/LM Otero)

Economía de EEUU creció a un sorprendentemente fuerte ritmo anual del 4,3%

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter