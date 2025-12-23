Policía navaja arresta a sospechoso de conducir ebrio tras choque mortal antes de desfile navideño

Compartir en:









El accidente ocurrió el lunes por la noche en Kayenta, justo al sur de Monument Valley los Monumentos en el noreste de Arizona, declaró la policía de la Nación Navajo.

El Distrito de Kayenta del Departamento de Policía Navajo tenía policías patrullando el área, pero el conductor accedió a la ruta del desfile y atropelló a los transeúntes, además de dañar vehículos estacionados y otras propiedades.

El conductor fue arrestado, pero las autoridades no proporcionaron detalles sobre el sospechoso o las víctimas.

El Departamento de Policía Navajo indicó que la investigación estaba en curso.

Miembros de la tribu compartieron oraciones en las redes sociales, con muchos suplicando a las personas que dejen de beber y conducir. La Nación Navajo prohíbe la venta o el consumo de alcohol, con excepciones muy limitadas.

El presidente navajo Buu Nygren describió este momento como uno para la compasión y la oración, afirmando que el desfile navideño estaba destinado a traer alegría a la comunidad.

"Nadie debería tener que experimentar una tragedia durante una temporada destinada al amor y la unión", expresó en un comunicado. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP