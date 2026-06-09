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Policía de Los Ángeles arresta al tackle de los Rams Alaric Jackson por violencia doméstica

LOS ÁNGELES (AP) — El tackle izquierdo de los Rams de Los Ángeles, Alaric Jackson, fue arrestado la noche del lunes bajo sospecha de violencia doméstica grave.

ARCHIVO - Foto del 7 de diciembre del 2025, el tacle ofensivo de los Rams de Los Ángeles Alaric Jackson sale del campo durante el encuentro ante los Cardinals de Arizona. (AP Foto/Samantha Chow, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 7 de diciembre del 2025, el tacle ofensivo de los Rams de Los Ángeles Alaric Jackson sale del campo durante el encuentro ante los Cardinals de Arizona. (AP Foto/Samantha Chow, Archivo) AP

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que Jackson fue arrestado después de que los agentes acudieran a su casa en el vecindario de West Hills, en el Valle de San Fernando. NBC4 reportó que Jackson presuntamente intentó arrebatarle un teléfono a una mujer cuando creyó que lo estaban grabando, y que la mujer tenía arañazos en el brazo.

Jackson ha sido titular de los Rams durante las últimas tres temporadas, con 45 partidos de temporada regular y seis de playoffs como titular. El ex agente libre no seleccionado en el draft volvió a firmar con los Rams en febrero de 2025 por un contrato de tres años y 57 millones de dólares.

“Estamos al tanto del incidente relacionado con Alaric Jackson, y nos tomamos estos asuntos muy en serio”, señalaron los Rams en un comunicado. “Debido a que se trata de una situación legal en curso, no podemos hacer más comentarios en este momento”.

La fianza de Jackson se fijó en 50.000 dólares, y fue puesto en libertad a primera hora de la mañana del martes, según los registros de la cárcel de Los Ángeles. El caso será remitido a la oficina del fiscal de distrito para que considere presentar cargos.

Jackson, de 27 años, ya había tenido problemas con la ley durante su carrera de cinco años con los Rams. El ciudadano con doble nacionalidad canadiense-estadounidense comenzó su etapa como suplente en el equipo de los Rams que ganó el Super Bowl en la temporada 2021-22.

El año pasado, una mujer demandó a Jackson y alegó que él grabó actos sexuales con ella en su teléfono sin su consentimiento. El incidente llevó a que Jackson fuera suspendido para los dos primeros partidos de la temporada 2024 y a que pagara una infracción no revelada por violar la política de conducta personal de la NFL, pero el motivo de la suspensión no se dio a conocer públicamente hasta que la mujer, cuya identidad no fue divulgada, presentó su demanda.

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