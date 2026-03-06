Policía de Londres detiene a cuatro sospechosos de ayudar a Irán espiando a la comunidad judía

Compartir en:









La Policía Metropolitana explicó en un comunicado que los sospechosos —un iraní y tres ciudadanos con doble nacionalidad británica-iraní— fueron detenidos bajo sospecha de colaborar con un servicio de inteligencia extranjero.

Los hombres, de 22, 40, 52 y 55 años, fueron arrestados en domicilios en el norte de Londres y en sus alrededores poco después de la una de la madrugada, agregó la nota.

Se sospecha que los hombres espiaban lugares y a personas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP